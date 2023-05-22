«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل شحات

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة اليوم الإثنين على ساحل شحات.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز تأثر الساحل الغربي غدا برياح شمالية شرقية إلى شرقية، نشطة إلى قوية، تتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة وتتراوح غدا بين 25 و35 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر.
• البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
• درجة الحرارة تسجل 20 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا على الساحل من شحات إلى طبرق مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.
• الرياح شمالية غربية إلى غربية بينما تكون جنوبية غربية على ساحل شحات سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة وتصل اليوم إلى 25 عقدة على ساحل شحات.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة الحرارة تسجل 20 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.
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