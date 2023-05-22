«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل شحات

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة اليوم الإثنين على ساحل شحات.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز تأثر الساحل الغربي غدا برياح شمالية شرقية إلى شرقية، نشطة إلى قوية، تتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة وتتراوح غدا بين 25 و35 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر.

• البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

• درجة الحرارة تسجل 20 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.