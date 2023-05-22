السوق الرسمية: انخفاض الإسترليني مقابل الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعر العملة البريطانية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وانخفض الجنيه الإسترليني إلى 5.97 دينار مقابل 5.98 دينار أمس، حسب نشرة الأسعار الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

واستقر سعر صرف الدولار عند 4.80 دينار، وسعر اليورو عند 5.19 دينار.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار

وعلى صعيد سلة العملات العربية، استقر الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار، والريال السعودي عند 1.28 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني والليرة التركية ليسجلا 0.68 دينار و0.24 دينار على الترتيب.