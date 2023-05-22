حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 22 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال طقس اليوم الإثنين على معظم مناطق البلاد، وتنشط الرياح غدا على المناطق الغربية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و37 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تنشط أحيانا غدا مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا غدا على مناطق الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الجبل الأخضر والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 22 و27 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط غدا تسبب في إثارة الأتربة والرمال ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و36 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا غدا.