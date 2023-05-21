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الشنطي: جرائم المساس بالمال العام لن تسقط بالتقادم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 مايو 2023, 11:21 مساء
الشنطي: جرائم المساس بالمال العام لن تسقط بالتقادم
سليمان الشنطي تحدث خلال الاجتماع الدوري السنوي العادي للعام 2023 لهيئة الرقابة الإدارية، الأحد 21 مايو 2023 (هيئة الرقابة الإدارية)
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قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي إن الهيئة «لن تتوانى برهة في تطبيق القانون على كل مسؤول؛ لأن القاعدة القانونية آمرة مجردة، ولن يتحصن أحد خالف أحكام القانون، ولن تسقط جرائم المساس بالمال العام بالتقادم أبدًا».

الشنطي لمسؤولي الرقابة الإدارية: لا يحبطن عدم انصياع بعض المسؤولين لأحكام القانون
جاء ذلك في كلمة خلال الاجتماع الدوري السنوي العادي للعام 2023 لهيئة الرقابة الإدارية، مخاطبًا مسؤولي الهيئة بضرورة أن «يقفوا سدًا منيعًا ضد كل فاسدٍ باغٍ في الأرض الفساد»، متابعًا: «لا تأخذكم في الله والحق لومة لائم، ولا يحبطن جهودكم وتطلعاتكم وتحقيق أهداف هيئتكم عدم اكتراث بعض المسؤولين والانصياع لأحكام القانون، وإجراءات الهيئة بالإيقاف الاحتياطي عن العمل»، بحسب بيان نشرته صفحة الهيئة على «فيسبوك». 

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كما تحدث عن المساعي التي تبذلها الهيئة تجاه أعضائها وموظفيها، قائلًا: «لقد سعت رئاسة الهيئة بكل ما أتيح لها من إمكانات لخلق بيئة وظيفية متكاملة لأعضائها وموظفيها، بما يرفع من قدراتهم وكفاءتهم؛ فأطلقت البرامج التدريبية المختلفة، والدبلومات المهنية المتخصصة في علوم القانون والإدارة، التي لا تزال مستمرة منذ سنة ونصف السنة، لتشمل كافة أعضاء وموظفي الهيئة على كامل التراب الليبي دون تمييز أو تفريق».

الشنطي الهيئة تولي اهتماما لدعم وتشجيع موظفيها
وأكد الشنطي الدعم والتشجيع الذي توليه الهيئة لموظفيها، من أجل إتاحة فرص الترشح العلمي للدراسة الجامعية وما بعدها بالداخل لكل طالبيه، وقيام الهيئة ببذل «كل إمكاناتها المتاحة لتوفير حاجيات مسؤوليها بالإدارات العامة والفروع والمكاتب، من خلال مشروع الصيانة الشاملة لكافة مرافق الهيئة».

وقال إن الهيئة «تتطلع لاستكمال مشروع مبناها الإداري المتكامل بمنطقة الفرناج- طرابلس؛ بغية إيجاد بيئة وظيفية لائقة بالأعضاء والموظفين؛ لتحفزهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء».

وأشار إلى حجم المسؤولية الملقاة على الأعناق وحجم الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل بالهيئة، قائلًا: «عندما ندرك أننا حُمّلنا أمانة الرقيب العام في الدولة، وأن طموحات الشعب في مكافحة الفساد وأسبابه معلقة بآمالها علينا، عندها تهون الصعاب».

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