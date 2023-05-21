باتيلي يزور مصراتة ويلتقي أعضاء المجلس البلدي

القاهرة - بوابة الوسط

زار المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، مبنى ديوان بلدية مصراتة، واجتمع مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي الذين كانوا في استقباله أمس السبت، حسبما أكدت البلدية في بيان، اليوم الأحد.

ولم تكشف البلدية عن محتوى القضايا التي جرت مناقشتها، مكتفية بالقول إنها «قضايا ذات أهمية»، فيما تأتي الزيارة ضمن جولات باتيلي للقاء الفاعلين والمسؤولين المحليين.

اجتماع المبعوث الأممي مع نشطاء من الجنوب

وفي 15 مايو الجاري، التقى باتيلي مع عدد من النشطاء والأعيان من المنطقة الجنوبية، إذ شدد على ضرورة تضميد جراح الماضي والمضي قدما نحو مستقبل سلمي، قائلًا: «يمكن فيه لجميع الليبيين الاستفادة بشكل منصف ومتكافئ من موارد بلادهم الوفيرة».

واستمع المبعوث الأممي إلى تطلعاتهم بشأن عملية المصالحة الوطنية، ومطالبهم بإجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة يختار فيها الشعب الليبي قادته، مؤكدا دعم الأمم المتحدة المستمر والكامل لعملية مصالحة وطنية شاملة.

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نقاش حول دعم الانتخابات مع مسؤولين من حكومة الدبيبة

والخميس الماضي، استقبل باتيلي بمقر البعثة الأممية في طرابلس فريق الاتصال المكلف من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حيث قدم الفريق مقترحا للتعاون من أجل دعم العملية الانتخابية.

وضم الفريق وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، وعضو الفريق والمستشار عبدالمجيد مليقطة، بحضور نائب رئيس البعثة وفريق البعثة.

باتيلي خلال لقائه أعضاء المجلس البلدي مصراتة، 20 مايو 2023 (بلدية مصراتة)