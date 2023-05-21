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جهاز الإسعاف والطوارئ يعلن العثور علي جثمان الطفلة المفقودة آيات

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأحد 21 مايو 2023, 12:55 مساء
جهاز الإسعاف والطوارئ يعلن العثور علي جثمان الطفلة المفقودة آيات
الطفلة آيات الرحمن عبدالرحمن التي كانت مفقودة على شاطئ سرت منذ يومين. (أرشيفية: بوابة الوسط)
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أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ منذ قليل، العثور علي جثمان الطفلة آيات الرحمن عبدالرحمن، المفقودة منذ يومين على شاطئ سرت.

من جهته، قال مصدر بنقابة الصيادين بسرت في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن أحد الغطاسين عثر على جثمان الطفلة آيات التى تبلغ من العمر قرابة العامين، حيث كان يتابع عملية البحث ضمن عدد من رجال الإنقاذ البحري بسرت.

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وكانت الطفلة آيات الرحمان قد فقدت أثناء وجودها مع عائلتها بمصيف سرت العائلي أول من أمس فى تمام الساعة الحادية عشرة ليلا، وكانت تلعب على شاطئ البحر بالمصيف.

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