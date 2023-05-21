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بالصور: وصول عمود مولد الوحدة الثانية بمحطة شمال بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 مايو 2023, 12:11 مساء
بالصور: وصول عمود مولد الوحدة الثانية بمحطة شمال بنغازي
وصول عمود المولد الخاص بالوحدة الثانية في محطة شمال بنغازي، المستورد من شركة «GE» الأميركية، 21 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، وصول عمود المولد الخاص بالوحدة الثانية في محطة شمال بنغازي، المستورد من شركة «GE» الأميركية عبر ميناء إيطاليا. 

ويأتي توريد المولد ضمن أعمال العمرات الجسيمة التي تجري داخل وحدات التوليد بمحطة شمال بنغازي، وفقا للخطة الموضوعة لإجراء العمرات الجسيمة بكل محطات التوليد في البلاد.

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محول محطة «مشرق الشمس»
على صعيد آخر، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أمس السبت، شحن وتشغيل محول داخل محطة «مشرق الشمس» الواقعة بين مدينتي الجميل وزوارة.

وتمكن فنيو ومهندسو الإدارة العامة لنقل الطاقة من شحن وتشغيل محول القدرة سعة «63» ميغاوات، والدخول به على الشبكة الكهربائية بعد توقف دام عدة سنوات، بهدف تحسين الجهد واستقرار الشبكة في المنطقة، وفق بيان صادر عن شركة الكهرباء.

لحظة وصول عمود المولد الخاص بالوحدة الثانية في محطة شمال بنغازي، المستورد من شركة «GE» الأميركية، 21 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
لحظة وصول عمود المولد الخاص بالوحدة الثانية في محطة شمال بنغازي، المستورد من شركة «GE» الأميركية، 21 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
لحظة وصول عمود المولد الخاص بالوحدة الثانية في محطة شمال بنغازي، المستورد من شركة «GE» الأميركية، 21 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
لحظة وصول عمود المولد الخاص بالوحدة الثانية في محطة شمال بنغازي، المستورد من شركة «GE» الأميركية، 21 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
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