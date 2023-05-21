النائب العام: ضبط مدير فرع مصرف الوحدة في طبرق بتهمة الاستيلاء على 630 ألف دينار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب النائب العام المستشار الصديق الصور، اليوم الأحد، حبس مدير فرع مصرف الوحدة في طبرق، بعد ثبوت واقعة الاستيلاء على 630 ألف دينار من حصيلة أعمال التعريفة الجمركية، حسب بيان رسمي.

وقال بيان رسمي صادر عن مكتب النائب العام، إن «نيابة مكافحة الفساد في نطاق دائرة محكمة استئناف طبرق، تلقت بلاغا انطوى على شواهد لاستيلاء أحد موظفي فرع المصرف على المبالغ المالية الناتجة عن إعمال التعريفة الجمركية».

شواهد الاستيلاء على 630 ألف دينار

وحسب البيان، فقد أسفر البحث عن «إثبات اتجاه إرادة مسؤول الفرع نحو الاستيلاء على 630 ألف دينار، وذلك بعد فتح تحقيق في الظروف الملابسة لارتكاب الواقعة، والاستعانة بأهل الخبرة لتحديد قيمة المال وتعيين مصدره ووجهته».

- حبس مدير سابق بمصرف الصحاري أبوسليم بتهمة اختلاس 1.9 مليون دينار

- بتهمة اختلاس 30.5 مليون دينار.. حبس مدير سابق بمصرف الصحارى

ونوه بيان النائب العام إلى «توقيف الموظف، وأمر بحبس مدير فرع المصرف على ذمة القضية، وتوجيه الجهات الضبطية بضبط وإحضار مسؤول إدارة فروع منطقة المصرف، ثم قرر المحقّق إحالة الدعوى إلى قضاء الحكم في مواجهة المتهم الحاضر».

وتعددت وقائع الكشف عن اختلاسات من المصارف التجارية في البلاد، ففي مارس الماضي كشف مكتب النائب العام تفاصيل اختلاس 375 ألف دينار من أموال فرع مصرف الجمهورية بالظهرة، مشيرًا إلى حبس ثلاثة من موظفي المصرف بتهمة التورط في الواقعة. وفي يناير الماضي، أعلنت النيابة العامة حبس مدير سابق لفروع مصرف الصحارى في المنطقة الجنوبية، بتهمة اختلاس 30 مليونًا و500 ألف دينار.