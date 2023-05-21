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غوتيريس يوجه رسالة لمجلس الأمن بشأن ليبيا ويدعو لاستمرار عمل المجموعة الرباعية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 مايو 2023, 10:58 صباحا
غوتيريس يوجه رسالة لمجلس الأمن بشأن ليبيا ويدعو لاستمرار عمل المجموعة الرباعية
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس (أرشيفية: أ ف ب)
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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ضرورة استمرار عمل المجموعة الرباعية المعنية بليبيا، في إطار عملية برلين والحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة، وذلك في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن.

وتتكون اللجنة من أربعة أطراف هي: الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

اجتماع مرتقب بين الجامعة العربية والأمم المتحدة
ووجه غوتيريس رسالته إلى مجلس الأمن، تحسبا لانعقاد اجتماع المجلس المقبل بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في يونيو 2023، وهو الاجتماع الذي يغطي الفترة ما بين مارس 2022 و7 مايو الجاري.

وأشار إلى «مواصلة جامعة الدول العربية دعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا، بما في ذلك إجراء تقدم في العملية السياسية وإجراء الإصلاحات الاقتصادية والأمنية واحترام القانون الإنساني الدولي».

وجاء حديث غوتيريس عن التعاون الأممي العربي في الملف الليبي في وقت يستمر فيه الغموض حول الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات وموعدها، مع قرب انتهاء مهلة عمل لجنة «6+6» المشكلة من مجلسي النواب والدولة والمكلفة بإنجاز قوانين الانتخابات.

هل تتدخل البعثة الأممية في القوانين الانتخابية؟
وفي حال فشل اللجنة بحلول منتصف يونيو، قد تلجأ الأمم المتحدة إلى تكليف لجنة تسييرية بمهمة التوصل إلى قاعدة دستورية، وهي مهمة قد تعترض عليها قوى عربية وغربية.

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لا اتفاق عربي حول ليبيا
وخلال القمة العربية الأخيرة التي عقدت في جدة، انتهت القمة دون أن تحظى القضية الليبية بإجماع بين الدول الأعضاء بشأن مقاربة مشتركة لتسوية الأزمة. ‏

وفي كلمته بالقمة، أشار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى وجود خلافات عندما دعا الدول العربية لتبني موقف موحد تجاه قضية ليبيا، مشددا على أن المجلس يسعى لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام 2023.

بدوره، قال أمين عام الجامعة العربية أحمد أبوالغيط، في كلمته خلال اجتماع وزراء خارجية الدول العربية في مدينة جدة، إنّ الأزمات في ليبيا وسورية واليمن «ما زالت قائمة دون حل شامل أو تسوية نهائية»، معتبرا أن الأزمة في ليبيا تحتاج لمقاربات من أجل إخراجها من الجمود.

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