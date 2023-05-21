رجال أعمال أتراك يطمحون في رفع حجم التجارة مع ليبيا 10 أضعاف

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

قالت جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين التركية «موصياد»، إنها تتطلع إلى رفع حجم التجارة مع ليبيا عشرة أضعاف في غضون السنوات الثلاث المقبلة، حيث يبلغ حاليا نحو أربعة مليارات دولار.

وكشف رئيس فرع «موصياد» في قونية (وسط تركيا) حلمي كاغنيجي، عقب زيارته إلى ليبيا مؤخرا عن نتائج الاجتماعات المثمرة مع المسؤولين الإداريين والمدنيين ومسؤولين رفيعي المستوى خلال جولة بمعية عشرين رجل أعمال. وقد شارك في الاجتماعات أيضا رؤساء بلديات، قائلا «لقد منحونا فرصا جيدة جدا، وأوضحوا أنه يجب علينا العمل معا وإقامة الاستثمارات، لقد وعدونا بفرص جادة هناك، يمكننا فعل الكثير».

وأشار حلمي كاغنيجي، في تصريحات نقلتها جريدة «يني شفق» التركية، أمس السبت، إلى إجرائهم جولة في مصنع للسيارات لم يعمل منذ 7-8 سنوات في ليبيا، لكنه مصنع حديث للغاية، مضيفا «أنه مفيد جدا بالنسبة لنا، إنها منطقة خالية من المشاكل المالية».



إمكانات الصناعيين في قونية

وسلط كاغنيجي الضوء على إمكانات الصناعيين في ولاية قونية، مؤكداُ أنهم يهدفون إلى المساهمة في تنمية ليبيا وتنمية التجارة بين البلدين. وتابع «لدينا علاقة تجارية مع ليبيا تقدر بنحو 4 مليارات دولار، لكن ليس حلما أن يزداد هذا الرقم عشر مرات خلال 2-3 سنوات».

- الحويج يبحث استئناف عمل الشركات التركية في ليبيا

- «موسياد» مهتمة بالاستثمار في فزان.. ومعرض تركي في بنغازي قريبًا

- تعويل تركي على اختراق أفريقيا اقتصاديا عبر إبرام اتفاقات تجارية جديدة مع ليب

وكان وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، قد بحث الخميس الماضي في تركيا مع رجال أعمال وأصحاب شركات تركية استئناف الشركات التركية أعمالها في ليبيا، بما يتماشى مع خطة عمل الحكومة.

يشار إلى أن صادرات تركيا إلى ليبيا تجاوزت 758 مليون دولار منذ يناير الماضي وحتى نهاية أبريل المنصرم من العام الجاري.

وتصدر قطاع المواد الكيميائية ومنتجاتها حجم الصادرات بنحو 105.2 مليون دولار، تبعه قطاع المنسوجات والألبسة الجاهزة بـ103.4 مليون، ثم الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومنتجاتها والتي بلغت 102.7 مليون دولار.