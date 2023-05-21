«الأرصاد» يحذر من الرياح على الساحل من شحات إلى درنة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية إلى شمالة غربية، من التاسعة صباح اليوم الأحد إلى الثانية عشرة ظهر غد الإثنين، على الساحل الممتد من شحات إلى درنة، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

- السماء صافية الى قليلة السحب.

- الرياح شمالية غربية تتحول غدا الإثنين إلى شمالية شرقية، سرعتها تتراوح ما بين 05 و20عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.75 و1.75 متر.

- البحر قليل الاضطراب إلي خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر 20 درجة.

- الرؤية جيدة.

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