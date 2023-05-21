«الأرصاد» يحذر من الرياح على الساحل من شحات إلى درنة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية إلى شمالة غربية، من التاسعة صباح اليوم الأحد إلى الثانية عشرة ظهر غد الإثنين، على الساحل الممتد من شحات إلى درنة، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
- السماء صافية الى قليلة السحب.
- الرياح شمالية غربية تتحول غدا الإثنين إلى شمالية شرقية، سرعتها تتراوح ما بين 05 و20عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.75 و1.75 متر.
- البحر قليل الاضطراب إلي خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر 20 درجة.
- الرؤية جيدة.
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الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا خاصة على الساحل من شحات إلى درنة مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
- الرياح شمالية غربية إلى غربية، بينما تكون جنوبية غربية على ساحل شحات سرعتها ما بين 05 و20 عقدة، وتصل غدا إلى ما بين 25 و30 عقدة على الساحل الممتد من شحات غلى درنة.
- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.75 و2.25 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر 20 درجة.
- الرؤية متوسطة بسبب الأتربة العالقة في الجو.
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