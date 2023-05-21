ارتفاع طفيف للدولار مقابل الدينار في السوق الرسمية «الأحد 21 مايو 2023»

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات، الخميس الماضي.

ارتفع سعر صرف الدولار 4.80 دينار مقابل 4.79 دينار، حسب نشرة الأسعار الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. واستقر سعر اليورو عند 5.19 دينار، بينما تراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.98 دينار 5.98 دينار.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار

وعلى صعيد سلة العملات العربية، استقر الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار، وارتفع الريال السعودي إلى 1.28 دينار مقابل 1.27 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني والليرة التركية ليسجلا 0.68 دينار على التوالي، و0.24 دينار على الترتيب.