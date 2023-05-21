حالة الطقس في ليبيا (الأحد 21 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، اعتدال درجات الحرارة في معظم مناطق البلاد، مع رياح نشطة على المناطق الشرقية.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط مساءً على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و27 درجة مئوية على أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على بعض مناطق الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية غربية نشطة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 21 و27 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و34 درجة مئوية.