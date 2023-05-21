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حالة الطقس في ليبيا (الأحد 21 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 مايو 2023, 10:04 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الأحد 21 مايو 2023)
النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الأحد 21 مايو 2023. (أرشيفية: الإنترنت)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، اعتدال درجات الحرارة في معظم مناطق البلاد، مع رياح نشطة على المناطق الشرقية. 

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط مساءً على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و27 درجة مئوية على أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على بعض مناطق الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.
الرياح: شمالية غربية نشطة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 21 و27 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: السماء صافية.
الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و34 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على الكفرة مثيرة للأتربة والرمال، تتحول في المساء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و41 درجة مئوية، وتسجل تراجعا غدا على أغلب المناطق.

حالة الطقس في ليبيا (الأحد 21 مايو 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الأحد 21 مايو 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الأحد 21 مايو 2023)
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