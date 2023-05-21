من هيروشيما.. نداء قادة «مجموعة السبع» لليبيين بشأن انتخابات 2023

القاهرة - بوابة الوسط

دعا قادة دول «مجموعة السبع»، ليبيا إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة بحلول نهاية هذا العام، مجددين دعم جهود الأمم المتحدة والعمل مع الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، لتحقيق الهدف الذي طال انتظاره.

وقال بيان لـ«مجموعة السبع» صدر في ختام المحادثات في هيروشيما اليابانية في الفقرة (60)، اليوم السبت، «نحث جميع أصحاب المصلحة الليبيين على العمل بشكل بناء في العملية السياسية» لإجراء انتخابات قبل نهاية 2023.

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- باتيلي: الظروف مواتية لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري

ولا يزال الجدل قائما بشأن الانتخابات الليبية، إذ يعرب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، عن أمله في أن تجرى الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، وذلك في رده على سؤال خلال مقابلة مع قناة «العربية الحدث» الثلاثاء الماضي. فيما قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن مجلس النواب سيتوافق مع المجلس الأعلى للدولة على حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات بعد إقرار القوانين الانتخابية.

«فاغنر» في غرب أفريقيا

من جهة أخرى، قالت مجموعة «الدول السبع»، بشأن الأمن: «نشعر بقلق بالغ إزاء الوجود المتزايد لقوات مجموعة (فاغنر) التابعة لروسيا في القارة الأفريقية، وتأثيرها المزعزع للاستقرار وانتهاكات حقوق الإنسان».

ومع الأخذ في الاعتبار الأوضاع في غرب أفريقيا والساحل والقرن الأفريقي، «سنعمل معا لدعم الجهود التي تقودها أفريقيا بشأن السلام والاستقرار والازدهار في القارة»، وفق بيان «مجموعة السبع» الذي نشره البيت الأبيض.