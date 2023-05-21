سرت تتضافر لفك لغز اختفاء الطفلة آيات في المصيف العائلي (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل أجهزة الأمن وفرق الإنقاذ ومتطوعون في مدينة سرت، محاولات فك لغز اختفاء الطفلة آيات عبد الرحمن، التي فُقدت على أحد شواطئ المصيف العائلي بمدينة سرت قبل أكثر من 24 ساعة.

وتقول مصادر مقربة من أسرة الطفلة، إن «آيات البالغة عاما وسبعة أشهر، كانت تلعب على رمال الشاطئ في نزهة صحبة والديها بالمصيف، قبل أن تختفي على نحو مفاجئ، لتبدأ رحلة البحث عنها».

وتداولت صفحات تواصل ليبية صورا لجهود بحث تضافرت فيها جهات رسمية وأهلية وشعبية للبحث عن الطفلة.

عميد بلدية سرت: لا أثر للطفلة المفقودة

وقال عميد بلدية سرت مختار المعداني، إنه «لا يوجد أيّ أثر للطفلة المفقودة حتى الآن»، فيما تواصل فرق البحث والإنقاذ جهودها منذ فقدانها يوم أمس وحتى الساعة، وفق المعداني.

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وتشارك في جهود البحث مديرية الأمن والبحث الجنائي والنيابة العامة والدعم المركزي، ونقابة الصيادين والغطاسون ومتطوعون، وجهات أخرى ذات العلاقة قائمة على مدار الساعة.

وحسب مصادر محلية في سرت، فقد جرى توجيه نداء لكافة الصيادين للتجمع بقواربهم والتنسيق في عمليات البحث بشاطئ سرت، كما جرت عمليات مسح للمنطقة المحاذية للمصيف.

عناصر من الهلال الأحمر خلال محاولات البحث عن الطفلة آيات. (صفحات تواصل ليبية)