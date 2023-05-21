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300 دولار تسقط عصابة تزييف عملة في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف الأحد 21 مايو 2023, 07:47 صباحا
300 دولار تسقط عصابة تزييف عملة في أجدابيا
دولارات مزيفة جرى ضبطها بحوزة عصابة في أجدابياـ 21 مايو 2023. (مديرية أمن أجدابيا)
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ألقت عناصر قسم المعلومات والتحريات العامة بمديرية أمن أجدابيا القبض على عصابة تمتهن تزوير عملة الدولار بالمدينة.

وأشارت المديرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، إلى ورود معلومات عن تداول عملة نقدية أجنبية من فئة الدولار مزورة فى السوق ويتعامل بها بعض الأشخاص في مكاتب الصرافة.

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300 دولار مزورة
وأضافت مديرية أمن أجدابيا أنه جرى فتح محضر تحري وتكليف أعضاء التحريات بالقسم بمراقبة ورصد الأشخاص الذين يترددون على مكاتب الصرافة بالمدينة، منوهة إلى أن عمليات المراقبة رصدت عناصر دخول شخص لأحد المكاتب وعرضه مبلغ 300 دولار التي تبين أنها عملة مزورة، على إثرها جرى ضبطه والانتقال به إلى القسم.

وأوضحت المديرية أن المتهم اعترف على باقي العصابة التي أرسلته لتجربة بيع الأوراق النقدية المزورة، وجرى ضبط أفراد العصابة وبحوزتهم 5700 دولار أخرى مزورة. واعترف أفراد العصابة بما نسب إليهم من تهمة حيازة عملات النقد الأجنبي المزورة والتعامل بها ونقلها من خارج إلى داخل ليبيا.

متهمون بالانخراط في تشكيل عصابي لتزييف الدولارات في أجدابياـ 21 مايو 2023. (مديرية أمن أجدابيا)
متهمون بالانخراط في تشكيل عصابي لتزييف الدولارات في أجدابياـ 21 مايو 2023. (مديرية أمن أجدابيا)
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