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شاهد في «هذا المساء».. ظهور عقيلة صالح بين الرفض والهروب للأمام

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 مايو 2023, 12:37 صباحا
شاهد في «هذا المساء».. ظهور عقيلة صالح بين الرفض والهروب للأمام
برنامج «هذا المساء» على قناة «الوسط» (WTV). (أرشيفية)
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء» المذاعة عبر قناة «الوسط»، مساء السبت، على مقابلة رئيس مجلس النواب، المستشار صالح، مع قناتي «العربية» و«الحدث» وتصريحاته بشأن قرار إيقاف رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، وإحالته للتحقيق، وكذلك رده على الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، المتعلقة بولاية البرلمان.

وبخصوص إيقاف باشاغا، قال عقيلة إنه طلب عدم التسرع في إيقاف رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، وأنه «ليس راضيا عن هذا القرار، لأنه كان متسرعا ولم يجر وفقا للقانون».

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وكشف صالح أن مجلس النواب سيتوافق مع المجلس الأعلى للدولة على حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات بعد إقرار القوانين الانتخابية، وأوضح خلال مقابلته مع قناتي «الحدث» و«العربية»، أن مجلس النواب «لن يقبل إشراف حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة على الانتخابات».

عقيلة صالح يرد على باتيلي
وردًا على تصريح المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، بشأن ولاية مجلسي النواب والدولة، قال عقيلة صالح إن المبعوث الأممي «غير مخول بمنح الشرعية لمجلس النواب أو مجلس الدولة»، وأضاف: «لا نريد أي قوة أجنبية في بلدنا».

وتابع: «باتيلي قد يكون خانه التعبير عندما يقول إن مجلس النواب لا ولاية له. ربما يريد أن يقول إن هناك حاجة لتجديد الشرعية، وهذا صحيح. لكن الولاية يحددها الدستور، والإعلان الدستوري ينص على أن مجلس النواب هو الجسم التشريعي الشرعي، والاتفاق السياسي يقول إن مجلس النواب هو الجسم الشرعي إلى حين انتخاب مجلس جديد».

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