حملة ضد التخلص من المخلفات بغير مكانها المخصص بسوق الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق قسم مرور سوق الجمعة، اليوم السبت، حملة لضبط الشاحنات المستخدمة في نقل المخلفات من المياه العادمة بهدف التخلص منها بشبكات الصرف الصحي بالطريق السريع.

وقالت مديرية أمن طرابلس في بيان مقتضب، إن هذا السلوك يتسبب في تجمعات المياه أثناء سقوط الأمطار، ودعت سائقي شاحنات الصرف الصحي إلى التوجه للمكان المخصص للتخلص من المخلفات بمنطقة المشروع للمحافظة على سلامة المواطنين.

ضبط 68 سيارة دون لوحات في سوق الجمعة

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وضمن أنشطة شرطة المرور بسوق الجمعة، تمكنت في مارس الماضي، من ضبط 68 سيارة دون لوحات معدنية، خلال أربع ساعات.

التخلص من المخلفات الطريق السريع، 20 مايو 2023. (مديرية أمن طرابلس)

التخلص من المخلفات الطريق السريع، 20 مايو 2023. (مديرية أمن طرابلس)