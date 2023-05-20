تأمين الجالية التركية في طرابلس أثناء التصويت في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة

القاهرة - بوابة الوسط

قامت مديرية أمن طرابلس بتأمين الجالية التركية أثناء تصويتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية وذلك في مقر سفارة بلادهم بالعاصمة طرابلس.

وقالت المديرية في بيان اليوم السبت، إن ذلك التأمين يأتي تنفيذًا لترتيبات وضعتها وتنفذها مفارز أمنية تتبعها بعض الأجهزة، وبإشراف مباشر من مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة.

وشارك في الإشراف على تأمين الجالية التركية مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية اللواء رمضان برباش.

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ويخوض الرئيس التركي رجب إردوغان الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية أمام مرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو (74 عامًا)، بعد أن تفوق إردوغان بفارق خمس نقاط تقريبًا، لم تكن كافية لحسم الاقتراع من الجولة الأولى.

ومُقرر أن تجري الجولة الثانية داخل البلاد في 28 مايو، بينما بدأت في الخارج اليوم السبت.

أفراد مديرية أمن طرابلس خلال تأمين الجالية التركية أثناء تصويتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، 20 مايو 2023 (مديرية أمن طرابلس)

أفراد مديرية أمن طرابلس خلال تأمين الجالية التركية أثناء تصويتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، 20 مايو 2023 (مديرية أمن طرابلس)