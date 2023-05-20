  • Alwasat News
Atwasat

نقابة الصيادين سرت تباشر البحث عن طفلة فُقدت في المصيف العائلي

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي السبت 20 مايو 2023, 09:03 مساء
نقابة الصيادين سرت تباشر البحث عن طفلة فُقدت في المصيف العائلي
مراكب صيد في مرفأ الصيد بسرت. (أرشيفية: نقابة الصيادين سرت)
alwasat radio

طالبت نقابة الصيادين في سرت مالكي قوارب الصيد والعاملين عليها، بالتواجد غدًا الأحد في مرفأ الصيد البحري للبحث عن طفلة مفقودة.

وقال المكتب الإعلامي للنقابة اليوم السبت: «يُطلب من جميع الأخوه مالكي قوارب الصيد والعاملين عليها التواجد غدًا بمرفأ الصيد البحري سرت وذلك لغرض البحث عن الطفلة آيات المفقودة في مصيف سرت العائلي».

- اجتماع بسرت لبحث مشكلة شح المياه في عدد من التجمعات السكنية
- نقابة الصيادين في سرت تناشد الغطاسين المشاركة بالبحث عن غريق في البحر غرب المدينة
- نقابة الصيادين بسرت تقدم مساعدات لـ45 عضوا تشمل أجهزة «جي بي إس»

وفي أوائل مارس الماضي، جرى تقديم مساعدات لـ45 عضوا من أصحاب قوارب الصيد، شملت: خزانات وقود سعة 22 لترا وقفازات وأطواق نجاة في البحر وقبعات حماية من أشعة الشمس وبِدل غطس وجهاز كشف أعماق وجهاز تحديد المواقع «جي بي إس».

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - القمة العربية!

كاريكاتير خيري - القمة العربية!
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والأخضر (3-1)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والأخضر (3-1)
قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس على السعفة الذهبية لمهرجان كان

قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس على السعفة الذهبية ...
الأسبوع السادس من حرب السودان.. استمرار الضربات الجوية على ضواحي الخرطوم

الأسبوع السادس من حرب السودان.. استمرار الضربات الجوية على ضواحي الخرطوم
نظام غذائي صحي لمرضى السكري

نظام غذائي صحي لمرضى السكري
صدمة في أستراليا بعد استخدام الشرطة مسدسا صاعقا ضد تسعينية في دار للمسنين

صدمة في أستراليا بعد استخدام الشرطة مسدسا صاعقا ضد تسعينية في دار للمسنين
ديربي السلة بمدينتي طرابلس وبنغازي دون حضور جمهور.. الأربعاء

ديربي السلة بمدينتي طرابلس وبنغازي دون حضور جمهور.. الأربعاء
التونسي غازي قوبعة مدربا لمنتخب الطائرة الليبي.. وقائمة بـ22 لاعبا استعدادا لدورة الألعاب العربية بالجزائر

التونسي غازي قوبعة مدربا لمنتخب الطائرة الليبي.. وقائمة بـ22 لاعبا استعدادا ...
«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة جدة؟

«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة جدة؟
نص كلمة المنفي في القمة العربية (فيديو)

نص كلمة المنفي في القمة العربية (فيديو)
روسيا تضع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين

روسيا تضع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين
نحالون في غزة يعتنون بخلايا النحل عبر الحدود المضطربة

نحالون في غزة يعتنون بخلايا النحل عبر الحدود المضطربة
محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم الذكرى

محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم الذكرى
جريدة «الوسط»: باتيلي يخوض معركته على جبهة الاستحقاق الانتخابي

جريدة «الوسط»: باتيلي يخوض معركته على جبهة الاستحقاق الانتخابي
النيابة العامة: «اللواء 106» يخلي 77 عقارًا منهوبة بعد إثبات ملكيتها لأسر غادرت بنغازي

النيابة العامة: «اللواء 106» يخلي 77 عقارًا منهوبة بعد إثبات ملكيتها لأسر غادرت ...
تعليق مباريات الجولة السابعة من ذهاب دور الثمانية لكرة السلة

تعليق مباريات الجولة السابعة من ذهاب دور الثمانية لكرة السلة
بيع «نجمة مصر» و«تاج بريطاني» في أسبوع مزادات جنيف

بيع «نجمة مصر» و«تاج بريطاني» في أسبوع مزادات جنيف
خلال لقائهم مع عقيلة.. وفد المنطقة الغربية يطالب بإنشاء حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات

خلال لقائهم مع عقيلة.. وفد المنطقة الغربية يطالب بإنشاء حكومة موحدة للإشراف على ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عقيلة صالح: سنتوافق مع مجلس الدولة على حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات
عقيلة صالح: سنتوافق مع مجلس الدولة على حكومة مصغرة لإجراء ...
«الكهرباء»: اختبارات تشغيلية على مسار كابل غرب طرابلس- وسط جنزور
«الكهرباء»: اختبارات تشغيلية على مسار كابل غرب طرابلس- وسط جنزور
اختتام تدريب البوابات الأمنية للعاملين بـ«الدعم المركزي»
اختتام تدريب البوابات الأمنية للعاملين بـ«الدعم المركزي»
بينها الاعتداء الجسدي والتهديد.. «الليبية للإعلام المستقل» ترصد 21 انتهاكًا ضد الصحفيين في ليبيا خلال عام
بينها الاعتداء الجسدي والتهديد.. «الليبية للإعلام المستقل» ترصد ...
ضبط 230 سيارة دون رخص قيادة في أبوسليم
ضبط 230 سيارة دون رخص قيادة في أبوسليم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة وجميلة
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة ......
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء ......
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟...
المزيد
نقابة الصيادين سرت تباشر البحث عن طفلة فُقدت في المصيف العائلي
نقابة الصيادين سرت تباشر البحث عن طفلة فُقدت في المصيف ......
«الكهرباء»: شحن وتشغيل محول بمحطة «مشرق الشمس»
«الكهرباء»: شحن وتشغيل محول بمحطة «مشرق الشمس»...
بالصور.. حملة لإزالة العشوائيات في طرابلس ضمن أعمال لجنة فتح المسارات
بالصور.. حملة لإزالة العشوائيات في طرابلس ضمن أعمال لجنة فتح......
ضبط 230 سيارة دون رخص قيادة في أبوسليم
ضبط 230 سيارة دون رخص قيادة في أبوسليم...
بينها الاعتداء الجسدي والتهديد.. «الليبية للإعلام المستقل» ترصد 21 انتهاكًا ضد الصحفيين في ليبيا خلال عام
بينها الاعتداء الجسدي والتهديد.. «الليبية للإعلام المستقل» ......
المزيد