نقابة الصيادين سرت تباشر البحث عن طفلة فُقدت في المصيف العائلي

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

طالبت نقابة الصيادين في سرت مالكي قوارب الصيد والعاملين عليها، بالتواجد غدًا الأحد في مرفأ الصيد البحري للبحث عن طفلة مفقودة.

وقال المكتب الإعلامي للنقابة اليوم السبت: «يُطلب من جميع الأخوه مالكي قوارب الصيد والعاملين عليها التواجد غدًا بمرفأ الصيد البحري سرت وذلك لغرض البحث عن الطفلة آيات المفقودة في مصيف سرت العائلي».

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وفي أوائل مارس الماضي، جرى تقديم مساعدات لـ45 عضوا من أصحاب قوارب الصيد، شملت: خزانات وقود سعة 22 لترا وقفازات وأطواق نجاة في البحر وقبعات حماية من أشعة الشمس وبِدل غطس وجهاز كشف أعماق وجهاز تحديد المواقع «جي بي إس».