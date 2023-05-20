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بينها الاعتداء الجسدي والتهديد.. «الليبية للإعلام المستقل» ترصد 21 انتهاكًا ضد الصحفيين في ليبيا خلال عام

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 مايو 2023, 07:24 مساء
بينها الاعتداء الجسدي والتهديد.. «الليبية للإعلام المستقل» ترصد 21 انتهاكًا ضد الصحفيين في ليبيا خلال عام
شعار المنظمة الليبية للإعلام المستقل. (أرشيفية: الإنترنت)
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رصدت المنظمة الليبية للإعلام المستقل 21 انتهاكًا ضد الصحفيين في ليبيا خلال عام، تنوعت من اعتداءت على صحفيين، وانتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وقوانين وإجرءات غير متوافقة مع المعايير الدولية لحرية الصحافة، ومنع من التصوير أو التغطية الإعلامية.

وجاء ذلك في تقرير المنظمة السنوي لعام 2023 والذي رصدت فيه الانتهاكات ضد حرية الصحافة في ليبيا في الفترة من 15 مايو 2022 إلى 15 مايو 2023. واستعرضت المنظمة تقريرها ضمن فعاليات الندوة الصحفية «الدور الحكومي والمجتمعي في تعزيز حرية الصحافة في ليبيا» التي نظمتها الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي وبلدية مصراتة وكلية الإعلام بجامعة مصراتة، اليوم السبت، بمدرج كلية الفنون والإعلام بجامعة مصراتة.

%47 من الانتهاكات تتعلق بعدم دفع مستحقات الصحفيين المالية
وتصدّرت الانتهاكات الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين والمتمثلة في عدم دفع مستحقاتهم المالية من قبل إدارات المؤسسات الإعلامية التي عملوا بها قائمة الانتهاكات المرصودة بنسبة 47%، وحلّ المنع من التصوير أو التغطية الإعلامية في المرتبة الثانية بنسبة 16%.

وفي المرتبة الثالثة جاء الانتهاك المتعلق بتقديم شكاوى تشهير في حق الصحفيين أو التهديد برفعها بسبب أعمالهم الصحفية، وكذلك التهديد والمضايقة، والاعتداء الجسدي بنسبة 10.5%، وجاءت مصادرة أجهزة شخصية أو مواد صحفية في المرتبة الرابعة بنسبة 5.5%.

غالبية المتعرضين للانتهاكات من العاملين في المؤسسات الخاصة
وشكلت نسبة الصحفيين الليبين الذين تعرضوا للانتهاكات 84%، أما الجنسيات الأخرى فشكلت نسبة 16%، وكان للمرأة الصحفية نصيب من هذه الانتهاكات بنسبة 26%، مما يعني استمرار استهداف المرأة الصحفية في ليبيا وانتهاك حقوقها.

وكانت الغالبية من الصحفيين المتعرضين للانتهاكات من العاملين في المؤسسات الإعلامية الخاصة بنسبة 79%، مقابل 21% للعاملين في المؤسسات الحكومية، وفق تقرير المنظمة الليبية للإعلام المستقل.

أما مكان وقوع الانتهاكات فتركزت في مدينة طرابلس بنسبة 53%، ثم العاصمة الأردنية عمان «حيث مقر المؤسسة الإعلامية» بنسبة 26%، ثم مدينة بنغازي بنسبة 11%، ثم مدينة صبراتة ومدينة طبرق بنسبة 5% من إجمالي الانتهاكات.

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وحسب تقرير المنظمة، فإن 56% من الصحفيين الذين وقعت عليهم الانتهاكات بسبب أعمالهم الصحفية لا يرغبون في ذكر أسمائهم ولا تفاصيل الانتهاك الواقع عليهم، مما يعني أن هناك عددًا أكبر من الصحفيين الذين لا يرغبون مطلقًا في ذكر الانتهاك الواقع عليهم أو حتى توثيق الانتهاك نظرًا لاعتبارات أمنية تهدد سلامتهم أو سلامة أسرهم.

مطالبة بتوفير الحماية للصحفيين وإصدار قانون جديد للإعلام
وطالبت المنظمة الليبية للإعلام المستقل في تقريرها مؤسسات الدولة المختصة بتوفير الحماية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وحثت السلطات الليبية على اتخاذ مزيد الخطوات لحماية حرية الصحافة، وتوفير بيئة مواتية لوسائل الإعلام يمكنها من خلالها العمل بحرية، دون تمييز، ودون الخوف من الأعمال الانتقامية أو العقاب التعسفي.

ودعت المنظمة السلطات الليبية لعدم تعقيد إجرءات العمل الصحفي من خلال هيئة يوكل إليها مهمة إعطاء أذونات مزاولة العمل الصحفي، وفقًا للمعايير الدولية، وضمان حصول الصحفيين على التسهيلات الممكنة للحصول علي المعلومات.

وحث التقرير اللجنة التأسيسة لنقابة الصحفيين على استكمال مقترح تأسيس نقابة جامعة لكل الصحفيين العاملين في المجال الصحفي في ليبيا تضمن جميع حقوقهم وتكون سندًا قويًا في حماية حقوقهم المهنية، والدفاع عنها أمام الجهات ذات العلاقة.

وجددت المنظمة دعوتها للسلطات التشريعية بإصدار قانون جديد ينظم الإعلام في ليبيا، وإلغاء التشريعات والتي «تفرض عقوبات تصل إلى الإعدام على جرائم متعلقة بالتعبير السلمي عن الرأي بالمخالفة» للإعلان الدستوري والمواثيق الدولية الخاصة بحماية حرية الصحافة والتي وقّعت عليها الدولة الليبية.

صورة غلاف تقرير المنظمة الليبية للإعلام المستقل السنوي عن حرية الصحافة. (موقع المنظمة الإلكتروني)
صورة غلاف تقرير المنظمة الليبية للإعلام المستقل السنوي عن حرية الصحافة. (موقع المنظمة الإلكتروني)
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