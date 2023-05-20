منتدى للطاقة الليبية الفرنسية 21 يونيو.. وآمال باريسية باستكشاف آبار جديدة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن اتحاد أرباب العمل الفرنسي «ميداف» تنظيم منتدى الطاقة الليبي الفرنسي في 21 يونيو المقبل، فيما يرى الاتحاد أن ليبيا «عملاق طاقة بامتلاكها إمكانات غير مستكشفة إلى حد كبير، تحتاج الى استثمارات ضخمة».

وأوضح اتحاد أرباب العمل في بيان اليوم السبت أن المنتدى الخاص بالنفط والغاز يُعقد بالشراكة مع غرفة التجارة الفرنسية الليبية وبدعم من المؤسسة الوطنية للنفط.

عرض تجارب الطاقة الفرنسية خلال المنتدى

وسيجمع منتدى الطاقة الفرنسي الليبي ممثلين عن شركات الطاقة الليبية الرئيسية، بما في ذلك الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، وسيسمح اللقاء بتسليط الضوء على الوضع السياسي والاقتصادي والمالي في ليبيا، وجمع تجارب الشركات الفرنسية في ليبيا في قطاع الطاقة والتعرف على فرص العمل الرئيسية في السوق الوطنية.

ويسجل «ميداف»، احتياطيات من النفط والغاز في ليبيا بـ 48 مليار برميل و 53 تريليون قدم مكعب على التوالي، مما يجعل البلاد أكبر خزان في أفريقيا وثالث أكبر منتج في القارة.

وحسب المصدر ذاته، فإنه في العام 2021 شكّلت عائدات النفط حوالي 98% من إجمالي إيرادات الحكومة الليبية، وفقًا للمصرف المركزي.

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وأدّت الحرب في ليبيا في العام 2011، والخلافات السياسية التي أعقبت ذلك خلال العقد التالي، إلى تعطيل قطاع الطاقة الليبي بشكل كبير، وفق الاتحاد الفرنسي، مشيرًا إلى تقادم وتضرر البنية التحتية، ونقص الصيانة وعدم الكفاءة التشغيلية.

تأثير انخفاض إنتاج الطاقة على استدامة الكهرباء

وكان لنخفاض إنتاج الطاقة تأثيرًا على الصادرات وأيضًا على إنتاج الكهرباء التي تعتمد بنسبة 100 على الوقود (العجز في الكهرباء يبلغ حوالي 3.0 غيغاوات).

ولفت اتحاد أرباب العمل الفرنسي إلى بذل الحكومة الليبية جهودًا لتنويع مصادر الطاقة واستغلال إمكانات البلاد من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وضمن خطة تمتد إلى العام 2030، أعلنت ليبيا أنها تستهدف 22% من الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة، فقد أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن العديد من مشاريع محطات الطاقة التي تهدف إلى تعزيز القدرة المتاحة في البلاد.

علاقة بين الاتحاد الفرنسي وليبيا بدأت منذ 2012

ودأب اتحاد أرباب العمل الفرنسي على عقد منتدى للأعمال مخصص للاستثمار وتوقيع عقود في مجال إعادة الإعمار، وذلك بعد قيامه في أكتوبر 2021 بزيارة لليبيا لأول مرة منذ 2012، حيث التقى وقتها عددًا من وزراء الحكومة.

وناقش مجلس الشيوخ الفرنسي مطلع العام 2022 المشاكل التي تعترض الاستثمار في ليبيا بعدما خسرت باريس حصتها لصالح دول أخرى وتراجعها إلى المركز الثامن في قائمة الشركاء التجاريين، وأوضحت الحكومة الفرنسية أنه يجري البحث عن حلول بشأن عراقيل التأشيرة الخاصة برجال الأعمال.

شركات دولية تريد الاستثمار في النفط الليبي

وعاد تركيز فرنسا على الاستثمار في مجال الطاقة في ليبيا بسبب تهافت دول الولايات المتحدة وروسيا وقبلها إيطاليا وتركيا على حجز نصيبها من «كعكة الطاقة»، رغم قدم وجود توتال إنرجي الفرنسية في ليبيا الذي يعود إلى العام 1954.

ووصل إنتاج الشركة الفرنسية إلى 84 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا في العام 2020، من حقل الجرف البحري، ومنطقة الشرارة البرية، وحقول الواحة

وأخيرًا، أكملت شركة الطاقة الفرنسية عملية الاستحواذ المشتركة مع شركة «كونوكو فيليبس» الأميركية على حصة 8.16%، التي تملكها شركة «هيس» الأميركية في امتيازات الواحة.

وبذلك، ارتفعت حصة «توتال إنرجي» في هذه الامتيازات من 16.33% إلى 20.41%. كما تدرس توتال إنرجي ومؤسسة النفط الليبية تطوير مشروعات الطاقة الشمسية المخصصة لتزويد مواقع إنتاج الواحة بالكهرباء، بحسب ما أكّده بيان أصدرته الشركة الفرنسية في وقت سابق. فيما انتهت الشركة الفرنسية من العمل مع الشركة العامة للكهرباء لتحديد موقع إطلاق مشروع محطة طاقة شمسية بقدرة 500 ميغاوات جنوب مصراتة، والشروط التجارية الخاصة بها، من أجل زيادة إمدادات الكهرباء المتجددة في البلاد.