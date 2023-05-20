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انخفاض الدولار واليورو واستقرار الإسترليني في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 مايو 2023, 02:00 مساء
انخفاض الدولار واليورو واستقرار الإسترليني في السوق الموازية
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انخفض سعر الدولار الأميركي واليورو الأوروبي بشكل هامشي، في السوق الموازية اليوم السبت، مقارنة بتعاملات، أمس الأول الخميس.

وهبط سعر الدولار إلى 5.28 دينار، مقابل 5.29 دينار، فيما سجل اليورو 5.63 دينار، مقارنة بـ5.64 دينار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 6.35 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

سعر العملتين التركية والتونسية مقابل الدينار
ولم يتغير سعر صرف الليرة التركية التي استقرت عند 0.27 دينار، والدينار التونسي الذي سجل 1.73 دينار ليبي، وهو ذاته السعر المسجل أمس الأول الخميس، وسجل سعر كسر الذهب «عيار 18» 248 دينارا للجرام.

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