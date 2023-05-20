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اجتماع بسرت لبحث مشكلة شح المياه في عدد من التجمعات السكنية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي السبت 20 مايو 2023, 01:02 مساء
اجتماع بسرت لبحث مشكلة شح المياه في عدد من التجمعات السكنية
جانب من اجتماع عميد بلدية سرت، مختار خليفة مع مسؤولي البلدية لبحث مشكلة شح المياه. (بلدية سرت)
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ترأس عميد بلدية سرت، مختار خليفة، اجتماعا موسعا، لبحث العديد من الشكاوى، بشأن شح المياه في عدد من المناطق السكنية في سرت وضواحيها.

حضر الاجتماع عضو المجلس البلدي ومتابع ملف البنية التحتية مخلوف حامد، ومدير مكتب جهاز تنفيذ مشروعات المرافق سرت كمال سليمان، ومدير إدارة الوسطى الشرقية بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي محمد الطليعي، ومراقب التشغيل والصيانة بالجهاز التنفيذي للنهر الصناعي علي حافظ، ومدير مكتب خدمات شركة المياه سرت ناصر درياق، ومدير إدارة محطات الأودية الغربية والشرقية بالشركة محمد الجبالي، وعدد من المهندسين بمكتب جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان بسرت.

وأوضح مدير إدارة الإعلام بالبلدية، أن الاجتماع جاء بعد تلقي البلدية عديدا من الشكاوى بشأن شح المياه في عدد من المناطق السكنية بسرت وضواحيها، وظاهرة استغلال أصحاب شاحنات نقل المياه الوضع وبيعها بأسعار باهظة، تصل إلى مئة دينار لعبوة السيارة دون مراقبة.

مناقشة المختنقات الضرورية
ولفت إلى أن الاجتماع ناقش المختنقات الضرورية التي تواجه البلدية في مجال البنية التحتية والمياه والصرف الصحي والاتفاق علي طرق لمعالجتها، بالتنسيق مع إدارة النهر الصناعي والشركة العامة للمياه وجهاز تنفيذ المشروعات حاليا، والمتمثلة في خزانات المياه وشبكات التغذية ومشاريع أخرى.

- «نحتاج ترشيد الاستهلاك».. مسؤول بشركة المياه يرد على شكاوي الشح في سرت

أكد الطليعي، خلال الاجتماع أن كمية استهلاك المياه في منطقة سرت تتعدى يوميا 61 ألف متر مكعب، قائلا «نطمئن كل مواطني وساكني منطقة سرت أن المياه متوفرة، لكن نحتاج إلى عملية ترشيد وتقنين فى استهلاك المياه بالمدينة والأودية».

من جهته أكد عميد بلدية سرت، ضرورة التنسيق بين كل الشركات والأجهزة، لمتابعة مشكلات المياه وشحها فى مناطق معينة، قائلا «اليوم نحتاج إلى دعم شبكة المياه بسرت من خلال تنفيد مشروع محطة التحلية الجديدة بمحلة الزعفران، والتى لم تنفذ بعد، رغم إتمام إجراءاتها منذ سنوات».

وطالب جهاز الحرس البلدي بمتابعة ملف المياه والإهدار، وسيارات نقل المياه وفرض رقابة صارمة عليها.

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