انتقادات حادة لخطة واشنطن العشرية بشأن الحالة الليبية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

«على واشنطن إعادة تقييم نهجها تجاه ليبيا بجدية أو المخاطرة بمزيد من الكوارث». ربما لخص هذا التحذير الانتقادات التي تتعرض لها الخطة الاستراتيجية الأميركية لليبيا التي نُشرت قبل أشهر، كوثيقة استراتيجية مدتها 10 سنوات، وهي تعكس حسب موقع «مودرن دبلوماسي» جميع نقاط الضعف في تخطيط السياسة والمؤسسة الدبلوماسية في واشنطن.

تقرير الموقع الأميركي يسلط الضوء على سياسة الولايات المتحدة في ليبيا، بعدما يشير مرة أخرى إلى تخليها بشكل عام عن فرصة حاسمة لتشكيل الشرق الأوسط الكبير، مع وجود دولة أخرى وهي السودان على شفا الانهيار فإنه «يتعين على واشنطن إعادة النظر في نهجها تجاه ليبيا وإلا التعرض لمزيد من الكوارث».

إسقاطات تجربة أفغانستان

ولفهم تلك السياسة المنتهجة في ليبيا يستحضر تقرير الموقع الأميركي في تحليل له ما أسماه «انتصار طالبان في أفغانستان» الذي عده مؤشراً على فشل عقدين من السياسة الأميركية ليس فقط في سياق مكافحة الإرهاب، ولكن أيضا في سياق الجغرافيا السياسية الأوسع.

ويرى أن الفشل في الأساس نشأ من عدم القدرة على معالجة الأسباب الجذرية، إذ لم يكن السبب الجذري لعدم الاستقرار في أفغانستان منذ العام 2001 فصاعدا هو مشكلة اجتماعية أوسع تتعلق بالتنمية أو الافتقار إلى التماسك الثقافي. ومن جهة أخرى كانت باكستان حليف الولايات المتحدة منذ فترة طويلة والجار الأكثر أهمية لأفغانستان، لم تنظر أبدا إلى أفغانستان المستقرة على أنها في مصلحتها، وبالتالي سمحت لطالبان الأفغانية بإعادة البناء داخل الأراضي الباكستانية، وذلك على الرغم من «هزيمة» تمرد طالبان عدة مرات.

تآكل الردع الأميركي

التقرير وفي سياق الوضع في أفغانستان يرى أن الفشل الأميركي هناك كان مريراً ويؤدي بلا شك إلى تآكل الردع الأميركي، لكنه لم يكن بالضرورة كارثياً من الناحية الاستراتيجية لمجرد أن أفغانستان بعيدة. ويقول الموقع «الحكومة الأفغانية الحالية التي تمثل حركة طالبان، لا تزال قريبة من القاعدة ومن المحتمل بشكل متزايد أن تقوم القاعدة بشن نوع من الهجوم في الغرب الآن بعد أن أصبح لديها مرة أخرى ملاذ آمن يمكن إعادة تشكيله».

وعلى النقيض من ذلك ـ وفق التقرير ـ تقع ليبيا في قلب البحر الأبيض المتوسط على مرمى حجر من إيطاليا والاتحاد الأوروبي. كما أن لديها مخزوناً كبيراً من الموارد التي تظل جزءاً لا يتجزأ من مزيج الطاقة في أوروبا. ونبه التقرير الأميركي إلى حالة عدم الاستقرار بسبب حربين أهليتين بعدما فشل منتدى الحوار السياسي الليبي الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في تحقيق توافق في المواقف بين طرابلس وبنغازي. كما لا تزال روسيا وتركيا والإمارات منخرطة بشكل كامل في ليبيا.

أوروبا لا يمكنها تحمل انفجار سياسي عسكري آخر في المتوسط

وفي رأي «مودرن دبلوماسي» تنبع حقيقة عدم استئناف القتال بشكل كبير بأن القوى الثلاث لديها قضايا إستراتيجية أخرى يتعين مواجهتها وليس من توافق المصالح أو تسوية بناءة بينهما، إضافة إلى الليبيين الذين لا يزالون يفتقرون إلى شخصية موحدة أو الموافقة على إحداث تقدم سياسي.

ويحذر التقرير من وجود بوادر للانفجار في ليبيا بمجرد أن ترى أي من القوى الخارجية الكبرى رغبة في ذلك. لكن لا تستطيع أوروبا تحمل انفجار سياسي عسكري آخر في البحر الأبيض المتوسط. ففي المرة الأخيرة التي حدث فيها مثل هذا الانقسام تصارعت تركيا وفرنسا على المصالح الليبية في حين سممت موجة من اللاجئين السياسات الأوروبية مع تداعيات واضحة لا تزال محسوسة حتى اليوم واختزلت المجلة بأن «ليبيا غير المستقرة ستكون معادية للمصالح الأوروبية».

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كما أن ذلك يضر بالمصالح الأميركية، حيث يتطلب الفوز في حرب أوكرانيا أن تحافظ الولايات المتحدة على الوحدة الأوروبية، بينما يتطلب الفوز بالسلام في أوكرانيا أن تقدم الولايات المتحدة رؤية متماسكة لمستقبل أوروبا تحافظ على شبكة الأمن الأطلسية التي حددتها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وبالنظر إلى الأهمية المطلقة لليبيا للمصالح الغربية، الأوروبية والأميركية على حد سواء، فإن خطة الولايات المتحدة للاستقرار الليبي غير كفؤة بشكل صادم، وتوضح نقصاً حاداً في الحس الاستراتيجي.

الخطة تتجاهل تاريخ ليبيا

«مودرن دبلوماسي» يعتبر أن نص الخطة الاستراتيجية مليء بالتصريحات السريعة حول تعزيز الاستقرار والأمن والتنمية، وخلق إطار عمل لليبيين للانخراط بمرور الوقت في التحول الديمقراطي ولكن دون أي أدلة حول كيفية الوصول إلى هناك، وغياب أي تفاصيل أو تحليل لتاريخ ليبيا والثقافة السياسية.

وأكد التقرير أن ليبيا كانت ذات يوم ديمقراطية برلمانية، وكان لليبيا ذات يوم دستور شرعي يحمي حقوق الأقليات وحرية التعبير، وكان لها ذات يوم ثقافة سياسية في ظل حكم ملكي دستوري شعبي حيث لم يجر النظر في أي من هذه العوامل ولو لفترة وجيزة.

كما أن محاولة الخطة النظر في الفروق الدقيقة الإقليمية، وتركيزها على الجنوب الليبي، ليس لها جوهر أكثر من ورقة بحث جامعية مؤلفة لفصل في علم الاجتماع أو أقسام التاريخ بجامعة غربية وفق تعبير الموقع.

وتابع إن الجنوب ليس هو المفتاح للمسائل السياسية الليبية، كما أن تهميش الجنوب ليس حاداً أو وحشياً أو منهجياً لكن ليبيا بلد مقسم بين الشرق والغرب، نابع من التمييز بين طرابلس وبرقة. في المقابل ينتقد التقرير استبعاد تاريخ بناء الهوية الليبية ومن ورائها عائلة السنوسي والتي لم يجر ذكرها.

نتائج عدم الاهتمام الأميركي ظهرت في السودان

وفي نظر «مودرن دبلوماسي»، فإن نتائج عدم اهتمام الولايات المتحدة بليبيا ظهرت بالكامل في السودان. بعدما لفتت إلى مزاعم قيام الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، بمساعدة روسية على الأرجح، بتوجيه الأسلحة إلى قوات الدعم السريع - ميليشيات الجنجويد المعاد تشكيلها التي نفذت الإبادة الجماعية في دارفور - والتي مكنت المتمردين من الهجوم على العاصمة السودانية.

وتبدو الحرب الأهلية وشيكة ما لم تتمكن قوات الدعم السريع من تحقيق نصر ساحق على غرار طالبان. وسيكون لهذا تأثير لا يمكن إنكاره على استقرار المنطقة على المدى الطويل بما فيها تغذية عدم الاستقرار الليبي.

ويوصي التقرير بإعادة صياغة الخطة الأميركية وفق إطار حقيقي طويل المدى لمعالجة مشكلة سياسية مستمرة للولايات المتحدة وأوروبا. حيث يمكن لهما التعامل مع الليبيين، ويمكنهما فحص التاريخ الليبي، مع إدراك أن تاريخ ليبيا قبل العام 1969 وماضيها الديمقراطي والدستوري، يحمل مجموعة من الإجابات لمستقبلها على المدى الطويل مع توفير مسار عملي وقابل للتطبيق لتحقيق الانتقال إلى الديمقراطية.