نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي «اليوم السبت 20 مايو 2023»

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق هذا اليوم، وتتحول إلى شمالية غربية غدا، سرعتها ما بين 25 و35 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب الأتربة العالقة.

• السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا.

• الرياح جنوبية غربية إلي شمالية غربية تتحول غدا إلي متغيرة الاتجاه على أغلب الساحل، سرعتها تتراوح ما بين 5 و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 1 و1.75 متر.

• البحر قليل الاضطراب إلي خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر 20 درجة مئوية.