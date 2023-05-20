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نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي «اليوم السبت 20 مايو 2023»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 مايو 2023, 10:42 صباحا
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي «اليوم السبت 20 مايو 2023»
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق هذا اليوم، وتتحول إلى شمالية غربية غدا، سرعتها ما بين 25 و35 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب الأتربة العالقة.
• السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا.
• الرياح جنوبية غربية إلي شمالية غربية تتحول غدا إلي متغيرة الاتجاه على أغلب الساحل، سرعتها تتراوح ما بين 5 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 1 و1.75 متر.
• البحر قليل الاضطراب إلي خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر 20 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية متوسطة بسبب إثارة الأتربة.
• السماء مغطاة بالسحب مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
• الرياح جنوبية شرقية إلي شمالية غربية على ساحل الخليج وبنغازي، وتكون شرقية إلي جنوبية شرقية على باقي الساحل سرعتها بين 10 و35 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.50 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر 20 درجة مئوية.

نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي «اليوم السبت 20 مايو 2023»
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي «اليوم السبت 20 مايو 2023»
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