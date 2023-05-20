«الأرصاد»: رياح نشطة على أغلب المناطق «السبت 20 مايو 2023»

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، هبوب رياح نشطة على أغلب المناطق، وتكون جنوبية على مناطق الشرقية، مثيرة للأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا علي بعض المناطق.

الرياح: غربية فشمالية غربية نشطة السرعة قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية على أغلب المناطق، وتكون اليوم بين 31 و36 درجة مئوية علي سرت - بني وليد وأبوأنجيم، وتسجل انخفاضا غدا، خاصة على سرت.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، خاصة الجبل الأخضر.

الرياح: شرقية فجنوبية شرقية نشطة السرعة تصل سرعتها على بعض المناطق إلى (60)كلم/ ساعة، مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية، تتحول مساء اليوم إلى غربية فشمالية غربية من رأس لانوف حتي سهل بنغازي وغدا على باقي المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح اليوم بين 30 و38 درجة مئوية، ولا تتجاوز 26 درجة مئوية على أقصى الساحل الشرقي، وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا أغلب المناطق.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على بعض المناطق.

الرياح: غربية فشمالية غربية نشطة السرعة، قد تتسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و37 درجة مئوية، ولا تتجاوز اليوم 29 درجة مئوية على الحمادة وغدامس، وتسجل انخفاضا من مساء اليوم علي باقي المناطق.