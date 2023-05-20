«الأرصاد»: رياح نشطة على أغلب المناطق «السبت 20 مايو 2023»...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، هبوب رياح نشطة على أغلب المناطق، وتكون جنوبية على مناطق الشرقية، مثيرة للأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية.
رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا علي بعض المناطق.
الرياح: غربية فشمالية غربية نشطة السرعة قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية على أغلب المناطق، وتكون اليوم بين 31 و36 درجة مئوية علي سرت - بني وليد وأبوأنجيم، وتسجل انخفاضا غدا، خاصة على سرت.
الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، خاصة الجبل الأخضر.
الرياح: شرقية فجنوبية شرقية نشطة السرعة تصل سرعتها على بعض المناطق إلى (60)كلم/ ساعة، مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية، تتحول مساء اليوم إلى غربية فشمالية غربية من رأس لانوف حتي سهل بنغازي وغدا على باقي المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح اليوم بين 30 و38 درجة مئوية، ولا تتجاوز 26 درجة مئوية على أقصى الساحل الشرقي، وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا أغلب المناطق.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على بعض المناطق.
الرياح: غربية فشمالية غربية نشطة السرعة، قد تتسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و37 درجة مئوية، ولا تتجاوز اليوم 29 درجة مئوية على الحمادة وغدامس، وتسجل انخفاضا من مساء اليوم علي باقي المناطق.
الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: قليلة السحب.
الرياح: شرقية فجنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية فشمالية غربية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية.
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