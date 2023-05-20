  • Alwasat News
Atwasat

بالصور.. أعمال الصيانة في الوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء الخمس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 مايو 2023, 09:23 صباحا
بالصور.. أعمال الصيانة في الوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء الخمس
من أعمال الصيانة للوحدة الغازية الثانية في محطة كهرباء الخمس الاستعجالي، 19 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
alwasat radio

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، استمرار أعمال الصيانة النهائية للوحدة الغازية الثانية في محطة كهرباء الخمس الاستعجالي، بالتعاون مع شركة «GE» الأميركية. 

معدات الوحدة البخارية الرابعة بمحطة الخمس
وسبق أن أعلنت الشركة، في بيان، وصول شحنة معدات موردة من شركة «نورت اند ساوتالي» خاصة بالوحدة البخارية الرابعة بمحطة الخمس عبر ميناء الخمس البحري.

- «الكهرباء»: تشغيل الوحدة الغازية السادسة بمحطة شمال بنغازي
- شركة الكهرباء تعلن وصول 140 محولًا توزيع لتغذية عدد من المناطق
- مهلة 72 ساعة لإخلاء محطات كهرباء بطرابلس
- «الكهرباء» تستبدل المحول الثالث المتضرر جراء حريق محطة الهضبة

كما وصلت شحنات إلى معدات كهربائية وقطع غيار موردة من شركتي «سيمنس» الألمانية و«GE» الأميركية إلى محطات كهرباء مصراتة وجنوب طرابلس والزهراء عبر مطار معيتيقة الدولي خلال الأيام القليلة الماضية.

من أعمال الصيانة للوحدة الغازية الثانية في محطة كهرباء الخمس الاستعجالي، 19 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
من أعمال الصيانة للوحدة الغازية الثانية في محطة كهرباء الخمس الاستعجالي، 19 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
من أعمال الصيانة للوحدة الغازية الثانية في محطة كهرباء الخمس الاستعجالي، 19 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
من أعمال الصيانة للوحدة الغازية الثانية في محطة كهرباء الخمس الاستعجالي، 19 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
معدات كهربائية لدى وصولها مطار معيتيقة الدولي، 20 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
معدات كهربائية لدى وصولها مطار معيتيقة الدولي، 20 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
معدات كهربائية لدى وصولها مطار معيتيقة الدولي، 20 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
معدات كهربائية لدى وصولها مطار معيتيقة الدولي، 20 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
معدات كهربائية لدى وصولها مطار معيتيقة الدولي، 20 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
معدات كهربائية لدى وصولها مطار معيتيقة الدولي، 20 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - القمة العربية!

كاريكاتير خيري - القمة العربية!
«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة جدة؟

«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة جدة؟
بايدن يدعم تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات «أف 16»

بايدن يدعم تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات «أف 16»
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة النصر والصداقة في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة النصر والصداقة في «دورينا»
روسيا تضع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين

روسيا تضع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباراة النصر والصداقة

شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباراة النصر والصداقة
نحالون في غزة يعتنون بخلايا النحل عبر الحدود المضطربة

نحالون في غزة يعتنون بخلايا النحل عبر الحدود المضطربة
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»

شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»
إيقاف مدرب ليفربول بسبب «التشكيك» في نزاهة الحكم

إيقاف مدرب ليفربول بسبب «التشكيك» في نزاهة الحكم
قناة «الوسط» «WTV» تعلن مواعيد مواجهات اليوم في «دورينا»

قناة «الوسط» «WTV» تعلن مواعيد مواجهات اليوم في «دورينا»
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة المحلة والأهلي طرابلس في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة المحلة والأهلي طرابلس في «دورينا»
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة السويحلي والأولمبي في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة السويحلي والأولمبي في «دورينا»
محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم الذكرى

محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم الذكرى
جريدة «الوسط»: باتيلي يخوض معركته على جبهة الاستحقاق الانتخابي

جريدة «الوسط»: باتيلي يخوض معركته على جبهة الاستحقاق الانتخابي
النيابة العامة: «اللواء 106» يخلي 77 عقارًا منهوبة بعد إثبات ملكيتها لأسر غادرت بنغازي

النيابة العامة: «اللواء 106» يخلي 77 عقارًا منهوبة بعد إثبات ملكيتها لأسر غادرت ...
تعليق مباريات الجولة السابعة من ذهاب دور الثمانية لكرة السلة

تعليق مباريات الجولة السابعة من ذهاب دور الثمانية لكرة السلة
بيع «نجمة مصر» و«تاج بريطاني» في أسبوع مزادات جنيف

بيع «نجمة مصر» و«تاج بريطاني» في أسبوع مزادات جنيف
خلال لقائهم مع عقيلة.. وفد المنطقة الغربية يطالب بإنشاء حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات

خلال لقائهم مع عقيلة.. وفد المنطقة الغربية يطالب بإنشاء حكومة موحدة للإشراف على ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنقوش: ليبيا تتطلع لدعم خليجي نحو إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا
المنقوش: ليبيا تتطلع لدعم خليجي نحو إنهاء المرحلة الانتقالية في ...
قرار عربي يشجع مجلسي النواب والدولة على سرعة إصدار قوانين انتخابية «عاجلة» و«نزيهة»
قرار عربي يشجع مجلسي النواب والدولة على سرعة إصدار قوانين ...
بن قدارة لــ«بلومبرغ»: ليبيا تهدف إلى زيادة إنتاج النفط بنسبة 8% نهاية ديسمبر المقبل
بن قدارة لــ«بلومبرغ»: ليبيا تهدف إلى زيادة إنتاج النفط بنسبة 8% ...
نائبة السفير الألماني تبحث مع ممثلي الغرفة تطوير العلاقات التجارية
نائبة السفير الألماني تبحث مع ممثلي الغرفة تطوير العلاقات ...
سرقة 550 متر أسلاك كهرباء في محلة العامرة
سرقة 550 متر أسلاك كهرباء في محلة العامرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة وجميلة
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة ......
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء ......
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟...
المزيد
بالصور.. أعمال الصيانة في الوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء الخمس
بالصور.. أعمال الصيانة في الوحدة الغازية الثانية بمحطة ......
«نحتاج ترشيد الاستهلاك».. مسؤول بشركة المياه يرد على شكاوي الشح في سرت
«نحتاج ترشيد الاستهلاك».. مسؤول بشركة المياه يرد على شكاوي ......
الحويج: كفاءات ليبيا البشرية قادرة على تحقيق التحول للاقتصاد الرقمي
الحويج: كفاءات ليبيا البشرية قادرة على تحقيق التحول للاقتصاد......
سرقة 550 متر أسلاك كهرباء في محلة العامرة
سرقة 550 متر أسلاك كهرباء في محلة العامرة...
نائبة السفير الألماني تبحث مع ممثلي الغرفة تطوير العلاقات التجارية
نائبة السفير الألماني تبحث مع ممثلي الغرفة تطوير العلاقات ......
المزيد