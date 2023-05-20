بالصور.. أعمال الصيانة في الوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، استمرار أعمال الصيانة النهائية للوحدة الغازية الثانية في محطة كهرباء الخمس الاستعجالي، بالتعاون مع شركة «GE» الأميركية.

معدات الوحدة البخارية الرابعة بمحطة الخمس

وسبق أن أعلنت الشركة، في بيان، وصول شحنة معدات موردة من شركة «نورت اند ساوتالي» خاصة بالوحدة البخارية الرابعة بمحطة الخمس عبر ميناء الخمس البحري.

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كما وصلت شحنات إلى معدات كهربائية وقطع غيار موردة من شركتي «سيمنس» الألمانية و«GE» الأميركية إلى محطات كهرباء مصراتة وجنوب طرابلس والزهراء عبر مطار معيتيقة الدولي خلال الأيام القليلة الماضية.

من أعمال الصيانة للوحدة الغازية الثانية في محطة كهرباء الخمس الاستعجالي، 19 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال الصيانة للوحدة الغازية الثانية في محطة كهرباء الخمس الاستعجالي، 19 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

معدات كهربائية لدى وصولها مطار معيتيقة الدولي، 20 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

معدات كهربائية لدى وصولها مطار معيتيقة الدولي، 20 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

معدات كهربائية لدى وصولها مطار معيتيقة الدولي، 20 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)