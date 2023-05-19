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نائبة السفير الألماني تبحث مع ممثلي الغرفة تطوير العلاقات التجارية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 مايو 2023, 11:47 مساء
نائبة السفير الألماني تبحث مع ممثلي الغرفة تطوير العلاقات التجارية
من لقاء نائبة السفير الألماني أنيكا أنجلس مع ممثلين لغرفة التجارة والصناعة ومجلس أصحاب الأعمال الليبيين، 19 مايو 2023. (تويتر)
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قال السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، اليوم الجمعة، إن نائبته أنيكا أنجلس بحثت مع ممثلين لغرفة التجارة والصناعة ومجلس اصحاب الأعمال الليبيين تطوير العلاقات التجارية بين ألمانيا وليبيا.

وأوضح أونماخت في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يعد التطور الاقتصادي عامل مهم لتحقيق الاستقرار، إذ تكرس ألمانيا جهدها من خلال عملية برلين لتطوير الوضع الاقتصادي في ليبيا وذلك من خلال تعميق العلاقات وزيادة التعامل التجاري بين البلدين».

- الدبيبة يبحث مع السفير الألماني العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين البلدين

المنتدى الليبي الألماني الثاني مارس الماضي
وفي مارس الماضي انعقدت أعمال المنتدى الليبي الألماني الثاني، والذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والزراعة، وغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، والسفارة الألمانية لدى ليبيا، بمشاركة عدد من الشركات الألمانية المتخصصة، ورجال الأعمال الليبيين والمؤسسات العامة ذات العلاقة.

وركزت جلسات عمل الملتقى على التحديات والفرص في مجال الطاقة وممارسة الأعمال في ليبيا والتعاون الألماني الليبي، كما يتخلل المنتدى لقاء بين وفد الغرفة العربية الألمانية مع عدد من رجال الأعمال الليبيين، ولقاء فني جمع الشركات الألمانية المتخصصة في مجال الطاقة مع مسؤولي قطاع النفط والغاز بالمؤسسة الوطنية للنفط، وعدد من خبراء الشركة العامة للكهرباء.

نائبة السفير الألماني أنيكا أنجلس مع ممثلين لغرفة التجارة والصناعة ومجلس أصحاب الأعمال الليبيين، 19 مايو 2023. (تويتر)
نائبة السفير الألماني أنيكا أنجلس مع ممثلين لغرفة التجارة والصناعة ومجلس أصحاب الأعمال الليبيين، 19 مايو 2023. (تويتر)
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