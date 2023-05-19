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بن قدارة لــ«بلومبرغ»: ليبيا تهدف إلى زيادة إنتاج النفط بنسبة 8% نهاية ديسمبر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 مايو 2023, 10:19 مساء
بن قدارة لــ«بلومبرغ»: ليبيا تهدف إلى زيادة إنتاج النفط بنسبة 8% نهاية ديسمبر المقبل
بن قدارة وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في زيارة إلى مجمع مليتة الصناعي بعد استكمال أعمال العمرة الشاملة للمجمع الأسبوع الماضي. (الصفحة الرسمية للمؤسسة)
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قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة إن «ليبيا تهدف إلى زيادة إنتاج النفط بنحو 8٪ بحلول ديسمبر»، وهو مستوى من شأنه أن يرتفع بإنتاج النفط الليبي إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عقد. 

وأوضح بن قدارة في مقابلة مع وكالة «بلومبرج» الاقتصادية الأميركية إن «ليبيا سيتكون قادرة على ضخ حوالي 1.3 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية العام»، معتبرا أن «توقف إغلاق الحقول النفطية وخطوات مثل تحسين رواتب عمال النفط ساعد بالفعل في زيادة الإنتاج بنحو الربع منذ يناير 2022، بواقع إلى 1.2 مليون برميل يوميًا الآن».

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وتوقع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن يؤدي «ضخ استثمارات بقيمة 17 مليار دولار في 45 مشروعًا إلى رفع الإنتاج إلى مليوني برميل يوميًا في غضون خمس سنوات».

آخر إحصائيات إنتاج النفط الليبي
وحسب آخر أرقام رسمية، أوردتها المؤسسة، بلغ إنتاج النفط الخام بلغ مليون و 221 ألف برميل يوميًا، فيما قالت إن صافي إيراداتها من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات لشهر أبريل 2023، بلغ أكثر من مليار و686 مليون دولار.

وذكر بن قدارة إن الحكومة ستطرح إمتيازات تطوير حقول إضافية العام المقبل. مشيرا إلى «المؤسسة الوطنية للنفط تستأنف إمدادات الغاز الطبيعي من مجمع مليته بعد الصيانة». وتابع أن «التدفقات يجب أن تظل مستقرة خلال السنوات الخمس المقبلة بعد العمل».

ويوم الأربعاء، أعطى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، الإذن ببدء تشغيل مجمع مليتة الصناعي بعد استكمال أعمال العمرة الشاملة به، وذلك في توجيه من داخل المجمع. وكشف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط النقاب عن أن «شركتي إيني الإيطالية وبي.بي البريطانية ستبدآن عمليات حفر جديدة في نهاية العام 2024».

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