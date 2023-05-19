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(فيديو) المنفي يدعو إلى موقف عربي موحد بخصوص إخراج المرتزقة من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 مايو 2023, 04:05 مساء
(فيديو) المنفي يدعو إلى موقف عربي موحد بخصوص إخراج المرتزقة من ليبيا
المنفي خلال إلقائه كلمة في القمة العربية بالرياض، 19 مايو 2023، (المجلس الرئاسي)
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دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى تبني موقف عربي موحد في ليبيا بخصوص رحيل المرتزقة والقوات الأجنبية، ووقف التدخلات الخارجية السلبية وغير البناءة.

وقال المنفي، في كلمته بالقمة العربية المنعقدة في جدة اليوم الجمعة، «ندعو أشقاءنا العرب إلى تبني موقفا موحدا تجاه الأوضاع في ليبيا وعلى رأسها رحيل كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية عن الأراضي الليبية، ووقف التدخلات السلبية وغير البناءة ودعم المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة». 

ودعا إلى «توظيف أي حوار لاستكمال تنفيذ خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي تحقيق هدفها إلى تعزيز الشرعية السياسية عبر انتخابات برلمانية ورئاسية والابتعاد عن كل ما من شأنه زيادة الانقسامات في ليبيا».

وأشار المنفي إلى أهمية استكمال الحوار بين جميع الأطراف، مؤكدا عزم المجلس الرئاسي على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية العام الجاري، والمُضي بمشروع المصالحة الوطنية، كما طالب بالابتعاد عن كل ما يتسبب في الانقسامات.

القضية الفلسطينية
وتناول المنفي في كلمته، القضية الفلسطينية قائلا إن الشعب الليبي ارتبط بها وجدايا(وجدانيا) منذ نهضة الشعوب العربية لمواجهة الاستعمار، داعيا إلى تنفيذ قرارات الجامعة العربية الداعمة للشعب الفلسطيني وقيام دولته المستقلة وفق القرارات الدولية ذات الصلة.

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وأكد رئيس المجلس الرئاسي أن الدولة الليبية ستظل داعمة لفلسطين، ورافضة أي تغيير لوضع القدس، وتدين ما يتعرض له المسجد الأقصى من تعديات.

كما حث على حل الأزمة السودانية، مبديا استعداد ليبيا للانخراط في جهود حل السودان بما ينهي الاقتتال بين الأخوة ويحفظ الاستقرار في المنطقة.

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