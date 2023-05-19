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ضبط سيارة مطلوبة في حادث سير منذ عام بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 مايو 2023, 02:21 مساء
ضبط سيارة مطلوبة في حادث سير منذ عام بطرابلس
سيارة مطلوبة في حادث مروري بالعاصمة، 18 مايو 2023، (أمن طرابلس)
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ضبطت دورية مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس سيارة مطلوبة في حادث سير بالعاصمة.

واشتبهت الدورية في السيارة، وبعد الاستعلام عنها عبر منظومة البلاغات والاستعلام الأمني، اتضح أنها مطلوبة لدى قسم مرور طرابلس المركز ومبلغ عنها في حادث مروري قبل عام، وحينها لاذ سائقها بالفرار، حسب بيان مديرية أمن طرابلس على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

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وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن السيارة، ثم أحيلت إلى قسم مرور طرابلس من حيث الاختصاص.

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