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تحذير من رياح قوية على الساحل من طرابلس إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 مايو 2023, 11:26 صباحا
تحذير من رياح قوية على الساحل من طرابلس إلى سرت
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من رياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت، تتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة، وتمتد مساء الجمعة، على طول الساحل الشرقي، وتكون غربية إلى شمالية غربية، غدًا، على الساحل الممتد من طرابلس إلى الخمس.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا.
- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، بينما تكون شمالية شرقية، اليوم، على ساحل زوارة تتحول، غدًا، إلى غربية إلى شمالية غربية على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة، تتراوح سرعتها بين 10 و30 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر 20 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة؛ بسبب الأتربة المثارة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر، غدًا، على ساحل الجبل الأخضر.
- الرياح جنوبية شرقية على ساحل الخليج وبنغازي، وتكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على باقي الساحل، تتراوح سرعتها بين 05 و25 عقدة، وتصل، غدا، إلى 35 عقدة على ساحل بنغازي.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.25 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر 20 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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