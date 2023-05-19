تحذير من رياح قوية على الساحل من طرابلس إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من رياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت، تتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة، وتمتد مساء الجمعة، على طول الساحل الشرقي، وتكون غربية إلى شمالية غربية، غدًا، على الساحل الممتد من طرابلس إلى الخمس.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

- السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا.

- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، بينما تكون شمالية شرقية، اليوم، على ساحل زوارة تتحول، غدًا، إلى غربية إلى شمالية غربية على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة، تتراوح سرعتها بين 10 و30 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.50 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر 20 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة؛ بسبب الأتربة المثارة.