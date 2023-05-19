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حالة الطقس المتوقعة في ليبيا «الجمعة 19 مايو 2023»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 مايو 2023, 09:06 صباحا
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا «الجمعة 19 مايو 2023»
طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تأثر مناطق غرب ليبيا، اليوم الجمعة، بالمنخفض الصحراوي، بحيث يكون مصحوبا بارتفاع فى درجات الحرارة، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، ويتحرك مساءً ليؤثر على المناطق الشرقية.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا اليوم مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة علي بعض المناطق.
- الرياح: شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تصل سرعتها على بعض المناطق إلى 50 كيلومترا/ ساعة؛ مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية خاصة الليلة، وتتحول الرياح غدا إلى غربية فشمالية غربية نشطة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية على أقصى الساحل الغربي، وبين 36 و41 درجة علي باقي المناطق، وبداية من غد تسجل انخفاضا ملحوظا علي أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر غدا.
- الرياح: شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة؛ مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية علي بعض المناطق.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح اليوم بين 35 و40 درجة مئوية، ولا تتجاوز 25 درجة على أقصى الساحل الشرقي.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على غدامس والحمادة.
- الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة؛ مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و40 درجة مئوية، تنخفض تدريجيًا بداية من غد علي أغلب المناطق.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر غدًا.
- الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية نشطة مثيرة للأتربة والرمال.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و38 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا غدًا.

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