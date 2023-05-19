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بسبب اتفاقية 2019.. «إيني» تكشف عن دور ليبيا وتركيا في استكمال مشروع «إيست ميد»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 مايو 2023, 12:57 صباحا
بسبب اتفاقية 2019.. «إيني» تكشف عن دور ليبيا وتركيا في استكمال مشروع «إيست ميد»
محطة للتنقيب عن الغاز الطبيعي، (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيني» الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي، أن خط أنابيب «إيست ميد» لنقل الغاز بشرق البحر المتوسط إلى أوروبا، يتطلب اتفاقية مع تركيا وليبيا بسبب المذكرة الموقعة بين الجانبين أواخر 2019.

وقال ديسكالزي، خلال جلسة الاستماع في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإيطالي، ردًا على أسئلة بشأن المحادثات المحتملة لروما تجاه الدول المنضمة إلى مشروع «إيست ميد»، إن «إيطاليا التي ينبغي أن تتلقى الغاز في المستقبل يمكنها بصعوبة المشاركة في اتفاق سياسي من هذا النوع، ولا يلوح في الأفق في الوقت الحالي»، وفق ما نقل موقع «ديكود 39» الايطالي الخميس.

خط أنابيب الغاز «إيست ميد»
وخط أنابيب الغاز «إيست ميد» ينقل الغاز من الحقول الإسرائيلية إلى أوروبا، مرورًا بقبرص واليونان إلى إيطاليا، فيما يبلغ طول البنية التحتية نحو 2100 كيلومتر، منها 1300 كيلومتر في الخارج وحوالي 600 كيلومتر على الشاطئ، وهي مصممة لنقل ما بين 10 و 12 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا من الاحتياطيات البحرية لقبرص وإسرائيل إلى اليونان مع خطي بوسيدون، ومشروع ربط بلغاريا واليونان بخط أنابيب ليصل إلى سواحل بوليا الإيطالية.

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وكان ممثلو الوزارات المعنية من إيطاليا وإسرائيل وقبرص واليونان وقعوا في عام 2017 مذكرة تفاهم لبناء البنية التحتية، ولكن في السنوات اللاحقة لم تسجل سلسلة من القضايا الجيوسياسية والأموال للبناء والتقديرات الخاصة بالاحتياطيات المحتملة أي تقدم ملموس.

النزاعات في شرق المتوسط
ولفت مدير «إيني» إلى النزاعات في شرق المتوسط بين تركيا وقبرص التي يصعب معالجتها، موضحًا أن نزاعًا جديدًا سيظهر، لأن تركيا أبرمت اتفاقًا مع ليبيا في عام 2019 لتحديد منصة واسعة جدًا تغطي منطقة شرق المتوسط بأكملها، لذلك ليس فقط تركيا ولكن أيضًا ليبيا سيكون لها رأي.

وأضاف أن الترابط الدولي لم يعد يتم عبر خطوط الأنابيب، وآخرها جرى بواسطة شركة «إيني» مع خط أنابيب الغاز الطبيعي من ليبيا، والذي جرى الانتهاء منه في عام 2004، كل التطورات اللاحقة جرى إجراؤها على الدوام للغاز الطبيعي المسال، والذي يمكن أن يصل إلى أسواق مختلفة، وفق تعبيره.

وكانت مذكرة التفاهم بشأن الصلاحيات البحرية التي وقعتها حكومة الوفاق السابقة في 2019 مع تركيا أثارت ردود فعل إقليمية ودولية رافضة ومنددة بها، والتي كانت متزامنة مع توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني إبان حرب طرابلس.

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