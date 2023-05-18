المنفي يصل إلى جدة للمشاركة في أعمال الدورة 32 للقمة العربية

القاهرة - بوابة الوسط

وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم الخميس، إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وذلك للمشاركة في أعمال الدورة 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، بحضور ملوك ورؤساء وأمراء الدول الأعضاء.

وكان في استقبال المنفي لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وأمين جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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وغادر المنفي العاصمة طرابلس متوجهًا إلى جدة بعد ظهر اليوم رفقة رئيس جهاز المخابرات العامة الفريق حسين العائب، كما كان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، ومندوب ليبيا لدى الجامعة العربية عبدالمطلب ثابت.

وتنطلق فعاليات القمة العربية غدًا الجمعة، بمشاركة سورية، وهو الملف الأبرز، بالتوازي مع الاتفاق (السعودي - الإيراني) وما يرافقه من عمليات تهدئة في المنطقة، ورغم العوامل الإيجابية التي تهيئ الأجواء لنتائج مغايرة في القمة المرتقبة، يظل الجانب الاقتصادي في مقدمة الملفات التي باتت تحتاج لمعالجة خاصة، وفق الخبراء.

استقبال المنفي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، الخميس 18 مايو 2023. (المجلس الرئاسي)

استقبال المنفي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، الخميس 18 مايو 2023. (المجلس الرئاسي)