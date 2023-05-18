اللافي يشيد بدور بريطانيا في دعم العملية السياسية وتوحيد المؤسسات

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي بدور بريطانيا في مسار برلين ودعم العملية السياسية وجهود توحيد المؤسسات، واصفًا إياه بـ«الإيجابي»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

جاءت إشادة اللافي خلال اجتماعه اليوم الخميس في لندن، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة وشؤون الكومنولث، اللورد طارق أحمد.

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وبحث اللافي مع اللورد طارق أحمد خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين ليبيا والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها، حيث أثنى عضو المجلس الرئاسي من جانبه على العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

دعم بريطاني للمصالحة في ليبيا

وأضاف المكتب الإعلامي أن الوزير البريطاني أكد من جانبه حرص المملكة المتحدة على دعم ليبيا في هذه المرحلة، والوقوف مع خيارات الليبيين، ودعم الجهود الُمتخذة في مسار المصالحة الوطنية، من قبل المجلس الرئاسي، لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي إن الجانبين أكدا خلال الاجتماع على أهمية التشاور والتنسيق السياسي لتوحيد المواقف، والجهود الدولية من أجل دعم وحدة ليبيا واستقرارها، وإنجاح العملية السياسية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة فى ظروف آمنة يقبل بنتائجها الجميع.