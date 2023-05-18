إزالة مبانٍ مخالفة بحرم السكة الحديدية في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، إزالة تعديات واقعة على حرم السكة الحديدية بمنطقة الدافنية بمدينة مصراتة.

وأفادت الوزارة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تستمر لليوم الرابع على التوالي في تأمين أعمال الغرفة المشكلة لحصر وإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، بشأن هدم وإزالة التعديات المباني الواقعة على حرم السكة الحديدية بمنطقة الدافنية بمدينة مصراتة، وبتنفيذ الشركة العامة للخدمات والنظافة مصراتة.

- إزالة تعديات بحرم السكة الحديدية في بلدية زلتين (صور)

وأوضحت أن دوريات الإدارة رفقة دوريات جهاز الشرطة الزراعية وأعضاء الغرفة المشكلة، قامت أعمال الإخطار لأصحاب المباني الواقعة في مشروع السكة بمنطقة الغيران، قبل البدء في أعمال الهدم والإزالة.

جانب من حملة إزالة تعديات بحرم السكة الحديدية في مصراتة، الخميس 18 مايو 2023 (وزارة الداخلية)

جانب من حملة إزالة تعديات بحرم السكة الحديدية في مصراتة، الخميس 18 مايو 2023 (وزارة الداخلية)

جانب من حملة إزالة تعديات بحرم السكة الحديدية في مصراتة، الخميس 18 مايو 2023 (وزارة الداخلية)

جانب من حملة إزالة تعديات بحرم السكة الحديدية في مصراتة، الخميس 18 مايو 2023 (وزارة الداخلية)