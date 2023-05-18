باتيلي: فريق الاتصال الحكومي قدم مقترحًا للتعاون لدعم العملية الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط

قال الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبداللهِ باتيلي، إن فريق الاتصال المكلف من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «قدم مقترحًا للتعاون من أجل دعم العملية الانتخابية» وفق ما نشرته البعثة عبر صفحتها على «فيسبوك».

واستقبل باتيلي بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس، اليوم الخميس، فريق اتصال من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، وعضو الفريق والمستشار عبدالمجيد مليقطة، بحضور نائب رئيس البعثة وفريق البعثة.

- الاتفاق على تشكيل فرق تنظيمية مشتركة لتنسيق الجهود بين حكومة الوحدة والبعثة الأممية

واطلع فريق الاتصال الحكومي باتيلي وفريق البعثة خلال اللقاء، على جهود اللجنة الوزارية لحكومة الوحدة الوطنية لدعم الانتخابات، وعلى مختلف الأنشطة التي تم تنفيذها بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن فريق الاتصال المكلف من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اتفق مع باتيلي «على تشكيل فرق تنظيمية مشتركة لتنسيق الجهود، وتبادل وجهات النظر بين الطرفين».

اجتماع فريق التواصل بحكومة الوحدة الوطنية مع البعثة الأممية، الخميس 18 مايو 2023. (البعثة الأممية)