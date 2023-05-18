«أمن غدامس» يضبط شخصين بحوزتهما 100 كيلو حشيش

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، عن ضبط شخصين بحوزتهما 100 كيلو من مخدر الحشيش بالطريق العام بين مدينة درج وغدامس.

وأوضحت الوزارة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن غدامس تمكنوا من خلال إحدى الاستقافات الأمنية الفجائية على الطريق العام بين مدينة درج وغدامس من ضبط شخصين ليبيين وبحوزتهما حوالي 100 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

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وأضافت أن المتهمين اعترفا بما نسب إليهما، كما تبين أنهما يقومان بترويج مخدر الحشيش في عدة مناطق بالساحل الغربي، حيث اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

مضبوطات بحوزة المتهمين، الخميس 18 مايو 2023 (وزارة الداخلية)