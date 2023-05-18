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بسبب مالي.. روسيا تهاجم فرنسا من مجلس الأمن وتذكّرها بـ«انهيار ليبيا»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 مايو 2023, 05:11 مساء
بسبب مالي.. روسيا تهاجم فرنسا من مجلس الأمن وتذكّرها بـ«انهيار ليبيا»
نائبة الممثل الروسي لدى الأمم المتحدة آنا إيفستينييفا. (الإنترنت)
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قالت نائبة الممثل الروسي لدى الأمم المتحدة آنا إيفستينييفا، أن المستوى العالي الحالي من التهديدات للأمن والاستقرار في منطقة الساحل هو نتيجة مباشرة للتدخل العسكري للدول الغربية في ليبيا.

وصرحت نائبة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة في إحاطة بمجلس الأمن الدولي بشأن أنشطة القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس، بأن المستوى المرتفع الحالي من التهديدات للأمن والاستقرار في منطقة الصحراء والساحل الأفريقي كان نتيجة مباشرة للتدخل الغربي في شؤون ليبيا في عام 2011 والانهيار اللاحق للدولة الليبية وفق ما نقلت وكالة «تاس» الروسية أمس الأربعاء.

ضغينة فرنسية تجاه روسيا
واعتبرت الدبلوماسية الروسية «محاولات فرنسا لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل لم تؤت ثمارها أيضًا»، لهذا تؤكد أن موسكو لم تُفاجأ بسماع نوع من «الضغينة» في بيان المندوب الفرنسي، نظرًا لعجزهم عن تحسين الوضع في المنطقة وفقدانهم للاستعمار الجديد وفق تعبيرها.

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وأضافت أن «الإجراءات الأُحادية الجانب المستمرة لباريس الهادفة إلى تغيير النظام في باماكو تستمر في الإضرار بالجهود الأفريقية الجماعية لتحقيق الاستقرار في الصحراء والساحل».

انفتاح مالي على روسيا
وكان الجنرالات المسؤولين عن الانقلاب في باماكو منذ 2020 والمشرفين على المرحلة الانتقالية، غيروا تحالفاتهم التقليدية مع الشركاء الأوروبيين وتحديدًا فرنسا، في مقابل الانفتاح على روسيا بهدف مكافحة الإرهاب في المنطقة، وهو ما أثار غضب باريس وواشنطن، خاصة وأن المجلس العسكري الانتقالي قرّر التعاون مع مجموعة «فاغنر» واقتناء معدات وأسلحة روسية.

وشن إرهابيون في شهر أبريل الماضي هجومًا على معسكر للجيش في وسط مالي، حسبما أعلن مسؤولون محليون وصفوا الموقع بأنه «معسكر روسي»، وقد أدّى الهجوم إلى مقتل عدة مدنيين وجنود وإصابة العشرات.

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