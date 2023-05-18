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الاتفاق على تشكيل فرق تنظيمية مشتركة لتنسيق الجهود بين حكومة الوحدة والبعثة الأممية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 مايو 2023, 03:42 مساء
الاتفاق على تشكيل فرق تنظيمية مشتركة لتنسيق الجهود بين حكومة الوحدة والبعثة الأممية
اجتماع فريق التواصل بحكومة الوحدة الوطنية مع البعثة الأممية، الخميس 18 مايو 2023. (حكومتنا)
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اتفقت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «على تشكيل فرق تنظيمية مشتركة لتنسيق الجهود، وتبادل وجهات النظر بين الطرفين» وفق ما أعلنته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الخميس.

جاء هذا الاتفاق خلال اجتماع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رئيس فريق التواصل مع البعثة الأممية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وليد اللافي، رفقة عضو الفريق والمستشار عبدالمجيد مليقطة، مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، ونائبه، وفريق البعثة بمقرها في طرابلس.

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وقالت منصة «حكومتنا» إن الاجتماع جرى خلاله مناقشة سبل دعم التعاون بين حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والبعثة الأممية، «لتنفيذ عدد من البرامج التي تسهم في إنجاح العملية الانتخابية المنتظرة».

التنسيق بين الحكومة ومفوضية الانتخابات
وأضافت أن الحضور أطلعوا باتيلي على جهود التعاون والتنسيق بين الحكومة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ونشاط اللجنة الوزارية لدعم الانتخابات، في دعم الزخم الحكومي للعملية الانتخابية.

وأشارت منصة «حكومتنا» إلى أن رئيس فريق التواصل مع البعثة الأممية الوزير اللافي تطرق خلال الاجتماع لجهود الحكومة في إنشاء الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، والتي تهدف إلى توفير بيئة إعلامية أكثر أماناً في الانتخابات

اجتماع فريق التواصل بحكومة الوحدة الوطنية مع البعثة الأممية، الخميس 18 مايو 2023. (حكومتنا)
اجتماع فريق التواصل بحكومة الوحدة الوطنية مع البعثة الأممية، الخميس 18 مايو 2023. (حكومتنا)
اجتماع فريق التواصل بحكومة الوحدة الوطنية مع البعثة الأممية، الخميس 18 مايو 2023. (حكومتنا)
اجتماع فريق التواصل بحكومة الوحدة الوطنية مع البعثة الأممية، الخميس 18 مايو 2023. (حكومتنا)
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