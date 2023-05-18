«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من طرابلس إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شرقية إلى جنوبية شرقية، نشطة إلى قوية على الساحل من طرابلس إلى سرت سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن مركز الأرصاد اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 2.25 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء قليلة السحب تتكاثر غدا.

• الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية على ساحل زوارة سرعتها تتراوح بين 10 و30 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.25 متر.

• البحر هادئ إلى قليل الاضطراب

• درجة الحرارة تسجل 20 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب الأتربة المثارة.