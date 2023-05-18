فرج فركاش: على مجلس النواب التفكير في دمج الحكومتين

القاهرة - بوابة الوسط

قال الباحث السياسي فرج فركاش إن المجتمع الدولي ليس لديه نية إطالة أمد الأزمة الليبية، ولذلك لن يدعم تشكيل حكومة مصغرة، وعلى أعضاء مجلس النواب «التفكير في دمج الحكومتين بعد أن ورطوا البلاد في حكومة موازية».

جاء ذلك خلال مداخلة في «تغطية خاصة» على قناة الوسط «wtv» أمس الأربعاء، تحت عنوان «هل يمتثل القطراني لقرار البرلمان بتعيين أسامة حماد رئيسا للحكومة؟».

إبعاد باشاغا يأتي في سياق العبث المستمر

وأكد فركاش أن «هناك عدة نظريات مؤامرة تقال أو يكتب عنها بخصوص إبعاد (رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الموقوف فتحي) باشاغا، وأنا أظن أن الأمر يأتي في سياق العبث المستمر، وربما هناك انقسام داخلي في مجلس النواب، كما شاهدنا في السابق اختلاف وجهات النظر بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي انفرد بقرارات البرلمان ونائبه الأول فوزي النويري، وهناك أيضا مجموعة نواب الممثلين في المنطقة الشرقية والتي أسميها كتلة القيادة العامة ولهذا الموضوع يأتي في إطار إعادة التموضع».

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وتابع: «أعتقد أن الأمور ذاهبة في اتجاه دمج الحكومتين عن طريق استيعاب بعض الوزارات أو الشخصيات في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وإن كان عبدالحميد الدبيبة ينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية عليه الاستقالة من رئاسة الحكومة، وعلى عقيلة أيضا الاستقالة إذا ما زال ينوي الترشح».