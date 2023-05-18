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حالة الطقس في ليبيا (الخميس 18 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 مايو 2023, 10:52 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الخميس 18 مايو 2023)
طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على المناطق الغربية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة، تشمل تدريجيا المناطق الشرقية غدا.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و41 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من الغد مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، والرياح شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تصل سرعتها على بعض المناطق إلى 50 كيلومترا في الساعة؛ مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية خصوصا الليلة وغدا، ثم تتحول يوم السبت إلى غربية فشمالية غربية نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و38 درجة مئوية وتسجل انخفاضا غدا على أقصى الساحل الغربي، ويشمل الانخفاض يوم السبت باقي المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم السبت والرياح شرقية معتدلة على الخليج، بينما تكون شمالية غربية على بقية المناطق تتحول غدا إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وهبوط الرؤية الأفقية يوم السبت ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و33 درجة مئوية، ولا تتجاوز 25 درجة مئوية على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وتسجل ارتفاعا من الغد.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء الغد خصوصا على غدامس والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية تنخفض تدريجيا من يوم السبت.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم السبت إلى جنوبية شرقية نشطة مثيرة للأتربة والرمال ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا يوم السبت.

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