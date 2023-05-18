السوق الرسمية: تراجع اليورو وارتفاع الإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات، أمس الأربعاء.

وتراجع سعر اليورو إلى 5.19 دينار مقابل 5.20 دينار أمس، بينما زاد سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.98 دينار مقابل 5.97 دينار أمس.

وفي حين ثبت سعر صرف الدولار عند 4.79 دينار، حسب نشرة الأسعار الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

أسعار العملات العربية

وعلى صعيد سلة العملات العربية، استقر الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، والريال السعودي عند 1.27 دينار، وانخفض الدينار التونسي إلى 1.55 دينار مقابل 1.56 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني والليرة التركية ليسجلا 0.68 دينار، و0.24 دينار على الترتيب.