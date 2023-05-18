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ضبط أحد مروجي «الحشيش» في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 مايو 2023, 07:19 صباحا
ضبط أحد مروجي «الحشيش» في بنغازي
قطعة «حشيش» مضبوطة بحوزة تاجر مخدرات في بنغازي، 17 مايو 2023، (أمن بنغازي)
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ضبط أفراد مركز شرطة بوعطني في مدينة بنغازي أحد مروجي مخدر «الحشيش» مُتلبسا بالممنوعات على متن سيارته.

واشتبه أفراد استيقاف أمني مفاجئ للمركز في سيارة معتمة بالكامل، ولدى إيقافها اتضح أن سائقها في حالة سكر ظاهر، وعلى الفور جرى ضبطه، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على قطعة كبيرة من «الحشيش» وأداة تعاطي، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

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ونقل المتهم إلى المركز، وجرى الاستدلال معه بعد عودته إلى رشده، حيث أقر بما نسب إليه، ثم أحيل إلى النيابة العامة.

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