الجزائر تدعو إلى إنهاء الأزمة الليبية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

دعا وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الأطراف الليبية الى الاحتكام للعقل والتحلي بروح المسؤولية وإعلاء مصلحة ليبيا فوق كل المصالح، وذلك لـ«إنهاء الأزمة بصفة نهائية وبناء دولة ديمقراطية».

الجزائر: عودة الاستقرار لن تتم إلا عبر مسار ليبي– ليبي

وكان عطاف يتحدث في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم الأربعاء بجدة السعودية، حيث جدد بخصوص الوضع في ليبيا، التأكيد على «أن عودة الاستقرار لن تتم إلا عبر مسار ليبي – ليبي»، مؤكدًا تشجيع التوافق بين أبناء الشعب الليبي لتنظيم الانتخابات وإنهاء الأزمة بصفة نهائية.

وانطلقت اليوم الاجتماعات التحضيرية لوزراء خارجية الدول العربية تحسبا لانعقاد القمة بحضور القادة العرب المقرر عقدها في دورتها العادية الثانية والثلاثين يوم الجمعة القادم بجدة السعودية.

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وتشارك ليبيا في الاجتماع الوزاري العربي ممثلة في وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش التي استبقت وصولها الى السعودية بجولة خليجية شملت قطر والبحرين وسلطنة عمان والكويت.

أبو الغيط: الأزمة الليبية تحتاج لمقاربات لإخراجها من الجمود

واستعرض وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع المنقوش، اليوم الأربعاء، علاقات التعاون بين بلديهما، ومواضيع أخرى مطروحة في جدول أعمال الاجتماع التحضيري للقمة العربية الـ32.

وقال أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط في كلمته، خلال اجتماع وزراء خارجية الدول العربية في مدينة جدة، عن الأزمة في ليبيا، إنها تحتاج لمقاربات من أجل إخراجها من الجمود.