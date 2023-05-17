«المركزي» يوصي بزيادة الأجور وتوجيه سوق العامل للقطاع العام

القاهرة - بوابة الوسط

أوصى مدير إدارة الدراسات والبحوث بمصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، بدراسة التوسع في زيادة الأجور والرواتب التي أصبحت منافسة للقطاع الخاص، وتوجيه سوق العامل للقطاع العام الذي يعاني من بطالة مقنّعة، بالإضافة إلى الشروع في مراجعة سياسة دعم المحروقات تدريبجيًا ووضع المقترحات اللازمة لذلك.

وبعدما استعرض المؤشرات الرئيسية للوضع المالي في ليبيا، طرح المسؤول بالمركزي جملة من التصويات خلال اجتماع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم الأربعاء في طرابلس، وفق مقطع مصور نشرته صفحة «حكومتنا» بموقع «فيسبوك».

وتضمنت التوصيات ضرورة تحسين جودة الإنفاق العام والحد من التوسع في الإنفاق التسييري على حساب الإنفاق التنموي، ووضع رؤية اقتصادية قصيرة ومتوسطة الأجل، واضحة المعالم والأهداف، تتناغم فيها السياسات الاقتصادية (النقدية والتجارية والمالية) بهدف تتويع الاقتصاد والتقليل من الاعتماد على دخل النفط.

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كما دعا إلى إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتشجيع عودة الشركات والاستثمارات الأجنبية، يتولى إعدادها فريق مشترك من مؤسسات الدولة المعنية برسم السياسية الاقتصادية (مصرف ليبيا المركزي - وزارة المالية - التخطيط – الاقتصاد - النفط والغاز- ديوان المحاسبة - وزارة العمل).

وأصى المسؤول أيضًا بتنظيف قواعد بيانات منظومة الرقم القومي، باعتبارها بيانات ذات أهمية في إعداد الدراسات والمؤشرات في الاقتصاد الليبي.

ملاحظات إدارة الدراسات والبحوث بمصرف ليبيا المركزي على الاقتصاد الليبي جرى عرضها خلال اجتماع حكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء 17 مايو 2023 (صورة من الفيديو)

توصيات إدارة الدراسات والبحوث بمصرف ليبيا المركزي للاقتصاد الليبي جرى عرضها خلال اجتماع حكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء 17 مايو 2023 (صورة من الفيديو)