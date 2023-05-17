بن قدارة يعلن استكمال أعمال ربط خط الغاز لمحطة تحلية المياه في زوارة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، استكمال أعمال ربط خط الغاز لمحطة تحلية المياه في زوارة غرب البلاد.

وبعد تنفيذ هذه الخطوة بات من الممكن تزويد محطة تحلية المياه في زاورة بالغاز من مجمع مليتة الصناعي بشكل مستمر وسلس، وفق ما أعلنته المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم الأربعاء.

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وتغطي محطة زاورة لتحلية المياه احتياجات مياه الشرب لحوالي نصف مليون مواطن من أهالي ست بلديات بالساحل الغربي. وتبلغ طاقتها الإجمالية نحو 40 ألف متر معكب من المياه يوميًا.